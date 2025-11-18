幕後／扛家計慘遇黑道洗車行 身障青年遭「地方毒瘤」暴力討債！一家僅存積蓄轉眼成空

幫忙扛家計的蘇姓青年不幸遇上黑道洗車行，一家人生活頓入煉獄。翻攝自Google map

年僅20多歲的蘇姓青年，肩上扛著一家五口生計：父親罹患帕金森氏症，母親在日本料理店工作，一個月薪水僅2萬8千元，他與年幼的弟妹擠在錦新大樓的小房間裡，靠微薄收入和補助撐過日子，他原盼能靠著洗車行工作分擔父母辛勞，卻不幸遇上中山區「毒瘤」李哲瑋，不僅身受皮肉痛，還賠上一家人拚死拚活賺來的辛苦錢！

蘇男正值一般大學生的年紀，日子本應燦爛明媚，卻為了幫分擔家計不斷打零工，還常常因身障背景被雇主欺壓、剝削，他進入中山區林森北路某洗車行工作後，不幸遇上天道盟美鷹會幹部李哲瑋，李男看準他領有身心障礙手冊、性格溫吞老實，開始以「把車洗壞」「刮傷車子」等理由不斷威逼恐嚇，脅迫他簽下金額數十萬元的本票，蘇男明知不合理，卻難敵黑道老闆的淫威，只得乖乖照辦。

即使蘇男已經如此屈從，暴力仍未停止，李哲瑋要求蘇男把父母帶到洗車行簽本票，甚至對患有帕金森氏症的蘇父拳腳相向。某次衝突中，李男更持開山刀砍傷蘇男，之後還經常殺到家門口要錢，一家人被步步進逼，只能東借西湊，前後交付5、60萬元，就連蘇母為兒子預留的3千多元學費，也被迫交出。

對蘇家人而言，生活原本只是貧苦，但還能咬牙苦撐，就讀國小的弟妹也在親情中快樂成長，但黑道洗車行的剝削讓他們陷入無底深淵，只能在恐懼中度日，擔憂惡霸隨時登門劫財，所幸熱心刑警的介入，讓一家人的噩夢得以終結。

檢警追查發現，李哲瑋並非首次以類似手法欺凌弱勢，他過去擔任酒店經紀時就曾因暴力討債、私刑虐人被起訴，被形容為中山區的「地方毒瘤」。

台北地檢署今（18日）依《組織犯罪條例》、妨害自由等罪起訴李哲瑋與豆皓宇、李睿剛等8名被告。目前全數在看守所羈押候審。



