幕後／拓展副元首外交新局！史無前例大突破 蕭美琴旋風訪歐影像全紀錄
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導
副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，在外交部長林佳龍陪同下進入歐洲議會（The European Parliament，EP），以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說，不僅創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破，也凸顯台歐關係正邁入新階段；涉外官員今（9）日透露，這項重大外交突破，來自於總統賴清德的全力支持，籌畫過程中更親自主持會議，讓台灣順利藉歐洲議會舞台向世界發聲。
成立於2020年的IPAC是跨國議會組織，目前共有43國國會及歐洲議會、近300名跨黨派國會議員參與，IPAC關注台海和平穩定，並呼籲國際社會反制中國扭曲聯大第2758號決議；IPAC去（2024）年在台北年會通過的決議範本，更已成為多國議會友台提案的基礎，是台灣對抗中國「法律戰」的重要國際夥伴。
副總統蕭美琴（左）與外交部長林佳龍（中）出席IPAC布魯塞爾2025年會。（圖／美聯社提供）
涉外官員表示，面對中國在國際間進行各種認知作戰與外交打壓，總統賴清德向外交部下達「打團體戰、精銳盡出」的指令，盼以此概念讓台灣的聲音在世界被聽見。賴總統表示，「只要有機會，務必全力促成前總統蔡英文、前副總統陳建仁以卸任元首身分出席國際場合」；官員說明，包括林佳龍近來多次突破性訪問，以及此次蕭美琴進入歐洲議會發表演說，都是在這個戰略脈絡下成功實現的外交突破成果。
蕭美琴（中）今晨7時20分在林佳龍等外交同仁陪同下凱旋歸國，並於桃園國際機場國賓門發表談話，外交部政務次長吳志中也親自到場接機。（圖／民視新聞）
據了解，蕭副總統此次是應IPAC歐洲議會共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）與 庫塔（Bernard Guetta）之邀前往發表演說。官員說，林佳龍自1個多月前獲悉IPAC擬邀請我國副元首與會演說的訊息後，旋即向賴總統報告，並獲全力支持，賦予外交部這項歷史性的重大任務。官員透露，由於事涉機敏，此案在全程高度保密下力洽，務求確保蕭美琴順利成行，因此直到行程規劃完備、獲得相關單位許可且由外交部和駐外館處評估「亮綠燈」後，才正式向蕭美琴報告，甚至在賴清德親自主持專案行前會議之前，蕭美琴都以為將透過視訊方式演說，直到最後階段才得知將親赴比利時布魯塞爾（Brussels）的會場。
涉外官員指出，外交團隊早有預期中國將以各種方式向歐方施壓，在籌備過程中林佳龍與賴總統保持密切聯繫、多次回報專案進度，期間賴總統並給予多項指示，更設下明確目標，「讓蕭美琴順利走進歐洲議會演講，說明台灣可為國際社會做出的貢獻」。
官員提到，籌備期間一度傳出中方已掌握相關動態並向歐盟提出抗議，使得外交團隊懷抱忐忑心情、戒慎恐懼，深怕行程曝光功敗垂成，甚至先遣團隊遭遇無人機侵擾比利時領空，造成機場一度關閉。所幸最終一切順利，蕭美琴和林佳龍成功抵達布魯塞爾，在IPAC歐洲議會兩位共同主席陪同下進入歐洲議會發表歷史性演說，獲得全場起立鼓掌，場面感人，甚至有外交人員激動落淚，見證台灣外交的重要時刻。
事後，賴總統除了在第一時間向團隊致謝，並肯定外交部及駐外單位的努力，在林佳龍率領下縝密籌劃、排除萬難，促成台灣副元首進入歐洲議會演說，開啟歷史新頁。
官員進一步指出，專案過程中，外交高層與洽談對口持續研議相關安排，過去台灣在交涉高層訪歐行程時，往往面臨對方基於諸多考量委婉表達難處，然而這次相關單位不僅未表示為難，甚至主動詢問「有何處能提供協助」，可視為台歐關係實質進展的重大訊號。
自林佳龍上任外長以來，已四度訪問歐洲，今（2025）年9月更於短時間內兩度率團訪問歐洲，中間還在聯合國大會期間遠赴美國紐約出席非官方周邊活動，被外界傳說是在「歐洲折返跑」，這些訪問奠定了信任與溝通基礎，也為蕭副總統此次成功訪歐提供關鍵助力。
官員透露，台歐共享民主自由與尊重人權的價值，賴總統提出的「價值外交」理念，加上林佳龍所推動的「三鏈戰略」，使台歐合作邁入新階段；林佳龍此前赴荷蘭「海牙策略研究中心」與波蘭「華沙安全論壇」等智庫演說，恰好作為深化台歐關係的基礎，無論從政策論述或實質的產業合作，都積極向歐洲傳遞「台灣能夠做出貢獻」的訊號，使歐洲各國對台態度產生明顯改變，進而促成我國副總統史無前例的訪問。
蕭美琴在演講中強調台灣位處民主前線，也是全球科技製造及民主供應鏈的關鍵要角，期盼深化與歐洲在貿易、科技、全社會韌性與安全領域的交流合作，加上先前林佳龍赴歐洲演說倡議「再造全球民主供應鏈」，傳遞台灣是「可信賴科技夥伴」的訊息。官員分析，這些演說元素與歐洲目前聚焦的「經濟韌性」與AI戰略」等核心議題相呼應，使台灣的角色更加受到重視。
展望未來，官員感性地說，此次成功推動副總統訪問非邦交國，並進入歐洲議會發表演說，不僅象徵台灣走向歐洲、也走向世界，在達成過去難以想像的外交突破成果之外，也拓展未來台灣「元首外交」的更多可能性。
蕭美琴訪歐凱歸！中國臉綠氣炸 徐國勇神回：就讓它繼續不開心吧！
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導副總統蕭美琴7日在外長林佳龍的陪同下現身歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說，備受矚目，蕭副總統已於今（9）日凱歸，並馬不停蹄現身世貿中心展覽一館，出席「2025台北國際金融博覽會」。針對蕭美琴的元首外交圓滿成功，民進黨秘書長徐國勇表示，這是台灣自由民主在世界受到肯定最大的鼓勵；至於中國不開心，徐則說，就讓它繼續不開心下去吧。民視 ・ 22 分鐘前
