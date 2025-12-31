幕後》新北熱戰！不甩鄭麗文徵召李四川說 劉和然出書拚出線、侯友宜仍力挺

針對新北市長國民黨內初選，國民黨主席鄭麗文表示要考慮台北市副市長李四川有任務在身，希望明（2026）年再徵召，此話一出讓同樣爭取黨內提名的新北市副市長劉和然發聲，強調國民黨有民主機制，他一定尊重，但節奏不可被打斷。據《風傳媒》掌握，出身彰化的劉和然，為了拚新北市長選舉，已準備好個人自傳書，將在近期出版，讓更多人了解他的背景；新北市長侯友宜也將頻繁跟劉和然同台，未來行動治理也不會邀請民眾黨主席黃國昌，將全力支持劉和然參選。

廣告 廣告

新北市是2026年藍綠白三大黨的兵家必爭之地，民進黨提名立委蘇巧慧後，除有父親行政院前院長蘇貞昌加持，還獲得前總統蔡英文的力挺，英蘇聯盟下，讓藍營地方以及關心新北市的黨內人士無不憂心不已，希望李四川能夠盡快投入選戰，但李囿於輝達案未正式簽約，最快也要農曆年前，也就是2月才可能投入選戰，且李四川本人更傾向農曆年後再行啟動，可以說是皇帝不急急死太監。

另一方面，鄭麗文對國民黨新北市長之爭表態，強調明年就會徵召李四川，雖國民黨中央立刻出來滅火，強調會按照機制來走，但依舊讓劉和然方面感到不悅，一度想要直接嗆聲黨中央，但考慮到黨內和諧才改為和緩「尊重黨內機制」的說詞。據《風傳媒》掌握，劉和然為拚新北市長選舉，已經準備好出版個人自傳書籍，他親自回到彰化故鄉拍攝，並跟鄉親好友互動，順便爭取新北第二大同鄉會彰化同鄉的支持，自傳是讓更多人了解劉和然的背景與過去在新北市的政績。

劉和然（右三）回彰化二林早市吃最愛的炸蚵嗲，巧遇同為國小學妹的老闆女兒，與店家熱情合照。（讀者提供）

此外，侯友宜仍是力挺劉和然到底，近期也會增加同台次數，特別是侯友宜每年行動治理都是和各行政區鄰里長座談，面對面檢討基層建設機會，任內最後一次行動治理也會跟劉和然一起全市跑透透。值得注意義的是，面對黃國昌跟民眾黨精神領袖柯文哲的進逼，雖黃國昌過去因立委身分曾參與行動治理，但在2026年民眾黨兩年條款之後，黃國昌2月1日就要卸任立委一職，新北市方面也規劃不再會跟黃國昌同台。但地方人士也強調，現在藍軍的基層，對於李四川跟劉和然其實都喊出支持，唯一強調的就是不要因為初選競爭而有分裂，進而讓民進黨甚或民眾黨獲利。

更多風傳媒報導

