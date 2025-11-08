幕後／新北藍白合陷混沌 民眾黨設死線！黃國昌做好走自己路準備
備戰2026，民進黨已拍板由立委蘇巧慧挑戰新北市長，藍白這一局要怎麼整合仍渾沌未明，國民黨主席鄭麗文曾喊出「2026新北市長是藍的」，已表態角逐的民眾黨主席黃國昌從不會堅持非誰不可，到「不會永遠等待」，為新北藍白合平添變數。
據了解，雖然鄭麗文上任後尚未就2026議題與民眾黨聯繫，但回鍋的國民黨秘書長李乾龍力挺李四川態勢明確，民眾黨內部也積極思考如何因應，據指出，民眾黨內會議已設下死線，若明年3月藍白還未就新北市整合啟動溝通，或初選機制喬不攏，「黃國昌就會參選到底」，不會重蹈2024拖到最後一刻的覆轍，導致最後選戰結果不如預期。
鄭麗文上任後，揚言要讓藍營成為獅群，讓外界關注藍白兩黨關係會不會出現變化，不過黃國昌持續向藍營釋出合作訊號，不僅大談聯合政府理念，認為可從地方開始做起，若在地方聯合順利，有助中央加速整合，隨後更直言2028最重要的目標就是下架民進黨，讓民進黨下台反省，「在這個目標之下 ，什麼事情都可以談。」
對於新北市長選舉，黃國昌也表示會努力讓自己成為最好的選擇，但上個月在直播節目中說，如果在公平公開機制下不敵國民黨推出的候選人，「我二話不說，全力輔選到底。」對於鄭麗文喊出「2026新北市長是藍」，黃國昌又說，自己從來不會堅持「非誰不可」，兩黨就透過公平、公開程序，找出一個最好、最強的人選，態度相當客氣。
同一時間，黃國昌積極布局新北，派出黨內四大金釵林子宇、陳怡君、陳語倢及周曉芸進駐新北中和、板橋、汐止、三重、蘆洲等地區，嘗試挑戰2026地方議員的意圖明顯。
不過，新北市長劉和然公開形象照、對外宣示參選「準備好了」，以及民進黨拍板徵召蘇巧慧後，黃國昌態度出現變化，日前受訪時強調，自己會按部就班往前推進，努力爭取代表民眾黨參選新北市長，「我們有最大誠意、善意，我們不會等待」，為2026藍白合添加變數。
據了解，黃國昌之所以從客氣變強硬表態「我們不會等待」，是因為黨內近期針對新北藍白合進行討論，並考慮「設死線」，若明年3月前尚未啟動溝通，或初選機制「喬不攏」，就會讓黃國昌選到底。
知情人士表示，鄭麗文上任後，至今尚未與民眾黨有任何聯繫，估計要等到黨內有一定共識才有進一步動作，加上李乾龍對「藍白合」並非贊成立場，國民黨與民眾黨的合作可能比過去朱立倫時代更複雜。
該人士指出，「設死線」當然是希望降低傷害，因為2024總統大選藍白合，雙方在民調方法上就有極大分歧，像是互比式還是全民調？問題怎麼設計？要納入多少對象？這些問題都需要協商，但當初時間倉促，最後拖到登記前夕才「分手」，雙方準備選戰的時間嚴重不足，所以這次有「設死線」的必要性。
藍白合恐衝擊小雞 黨內籲黃國昌選到底
藍白合出現變數，有黨代表表示，藍白在國會合作順暢，但回到政黨競爭層面，地方選舉是政黨發展的大好機會，如果鄭麗文決定重振藍營、對藍白合興致缺缺，黃國昌應堅守民眾黨主體性，不必「熱臉貼冷屁股」，若無法合就走自己的路。
他指出，藍白合其中一個隱憂是，假如藍營候選人勝出，後續要如何保證會照顧白營小雞？新北市幅員遼闊，藍營母雞光是幫助黨內小雞可能就已經分身乏術，就算為白營站台，也有可能只是簡單交代，對民眾黨的候選人相當不利，所以黃國昌選到底，自己扮演母雞，對2026才是最大加分。
地獄朝鮮從小扎根？韓幼童穿尿布補習 年吞萬顆聰明藥…拚當「醫科預備軍」
【太說軍武】開外掛！士兵擁「超級感知能力」 鷹眼單兵戰鬥系統看穿戰場迷霧
高雄市長初選白熱化！綠4強布局造勢、政策搶支持
