幕後》「是鄭麗文誘導我喊統一」！何鷹鷺遭鍘怒批國民黨：不想玩了，我退黨

​國民黨今（26）日召開中常會，會中除了通過提名特別辦法外，日前因促統言論遭到停職的中常委何鷹鷺也出席；據了解，何鷹鷺在會中情緒失控，大喊主席鄭麗文中央委員沒提名她，自己很沒面子，雖然鄭麗文隨即出聲安撫，但似乎效果不佳，何鷹鷺則嗆聲自己不選了，並在會後宣布退黨。

據了解，何鷹鷺在常會上突然發難，強調自己做錯事都願意承受，但她既然中常委職務還在，中央委員選舉主推薦的190席，就應該要提名她。

據悉，組發會（選務單位）說明沒有明文規定，隨即何鷹鷺就情緒失控，對於「其他現任常委都被提名，她沒有被提名」感到不滿、讓她很沒面子；何鷹鷺更反問，這是不是故意的，「主席知道嗎？」

廣告 廣告

據了解，鄭麗文現在現場安撫何鷹鷺，三度強調自己知情，並提醒對方「不要情緒性發言」。不過何鷹鷺情緒仍未平復，隨後直言乾脆開除自己、並嗆聲不選。

何鷹鷺會後受訪則痛批國民黨說，鄭麗文選舉時曾說，「我們是中國人」，但卻沒說清楚是中華民國還是中華人民共和國的人，「這是誘導我喊統一」。何鷹鷺更嗆聲「我不幹了，我宣布退黨，國民黨我不想玩了！我退黨」。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽

更多風傳媒報導

