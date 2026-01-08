幕後／時機敏感！剛見完柯P就排審《人工生殖法》 林淑芬不滿怒槓柯建銘

立委林淑芬不滿《人工生殖法》修法擬倉促完成初審，怒更民進黨團總召柯建銘。資料照片



立法院衛環委員會今（1/8）審查《人工生殖法》修正草案，民眾黨立委陳昭姿希望代理孕母入法，民進黨則主張代孕以專法脫鉤處理。上午8點20分民進黨立委在黨團召開會前會。據轉述，綠委林淑芬抱怨，為何讓陳昭姿的代孕版本排進來，也認為不應該今天就完成初審，送出委員會，還質疑民進黨團總召柯建銘是否跟民眾黨「交易好了？」吵架音量大到在隔壁開會的立委都聽到。

衛環委員會民進黨籍召委劉建國今變更議程，排審行政院版及各黨團、立委提出的《人工生殖法》修正草案，一共有20個版本。不具名綠委坦言，禮拜一突然變更議程，排審《人工生殖法》，有被突襲的感覺，加上上週的氛圍，民眾黨前主席柯文哲到立法院拜會柯建銘後，馬上排下去，「那這不就坐實了交換？」直言劉建國也很無奈，被罵實在「很冤」。

多名綠委認為，民進黨要通過的是行政院版本是有共識的，去年就已經很清楚定調，一個是《人工生殖法》，另一個「代孕專法」處理，就好好討論，陳昭姿的代孕條文只有九條怎麼討論？

據轉述，今天上午會前會，林淑芬與柯建銘爭執，為什麼把陳昭姿的排進去？因為陳昭姿的有代孕，院版沒有代孕，這兩個就是不同的，應該要分開，但老柯稱，本來就是一樣的，為什麼不能排進去？當然就是一起討論。

林淑芬在會中也質疑，已經有聽到說要完成初審，送出委員會了，老柯回稱，「討論完就是要出委員會啊」。林淑芬認為，「那就好好討論啊」，但老柯一直堅稱「程序就是要這樣走」，按照程序就是討論完出委員會。林不斷質疑，為什麼一定要出委員會？老柯繼續說，當然要出委員會啊！林淑芬認為今天就是有爭議啊，是不是要好好討論？

與會人士透露，林淑芬的角度是怕沒有討論，「如果都保留、保留，然後出委員會，表決我們一定輸嘛！」但從老柯的角度就覺得「討論了就要出委員會啊！」林淑芬也質疑，「那為什麼一定要今天？」雙方在爭執中，林淑芬直白稱：她懷疑「是有人已經是交易好了嗎？」柯建銘則靜靜聽她說，30分鐘開會過程幾乎都是林淑芬發言，其他綠委沒有空間插話。

綠委直言，《兒托法》也討論了七天，《身權法》昨天討論8條，為什麼這個馬上要討論完？不能用私人交情去討論代孕議題，想過的人必須要去說服社會大眾。綠委評估今天光是唸法條就已經到四點半，今天要把全部這麼多法條通過？「邏輯上就不可能」，儘管老柯今天走進來盯場，但林淑芬第一個在衛環委員會開砲，態度強硬。

至於劉建國的態度？綠委表示，劉建國講一句話很特別，「衛環委員會在立法院8樓，水要淹過機會不大，水很難過啦！」這番話應該是不會在今天完成初審。

衛環委員會今早9點開會，12點半休息到2點半，有綠委分析，衛環委員會基本上中午不休息，中午休息到2點半才開會，或許是另一種「技術性拖延」，可看出留見過並不想今天倉促讓法案初審通過，林淑芬也邀請其他綠委下午回到衛環委員會，讓劉建國壓力不要那麼大。

