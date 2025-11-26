幕後/ 曝國安行動方案背景 國安官員：總統揭示當前中國帶來安全威脅並做因應

1.25兆國防特別預算案記者會,總統賴清德。李政龍攝



賴清德總統今天（11/26）召開國安高層會議，拍板提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算，國安官員說明，由於中國對印太區域與台海威脅急遽升高，考量台灣作為區域民主國家的一員，必須在印太民主國家的「島鏈防衛」中分擔並善盡共同的安全責任，嚇阻威權的擴張，同時對北京步步進逼，政府須有全般的策略來捍衛國家主權與國人自由民主的日常，賴總統先前即指示國安團隊就當前整體安全情勢，研擬出包括建構民主防禦機制及強化國防戰力兩大具體行動方案，並在今天向國人完整報告。

國安官員指出，急速升高的中國威脅，已經是區域各國嚴正面對的課題，近日的日本，正遭遇北京幾近瘋狂，結合軍事、外交、經濟、灰色地帶侵擾以及認知操作的複合威脅，島鏈周邊黃海、東海、台海一直到南海各方，都受到來自中國多型態的威懾壓迫。而就在國際社會聚焦印太、台海安全穩定，多次公開反對中國暴力、經濟脅迫等單邊行為，受到威脅的相關國家也開始加速防衛力量的強化，處於第一島鏈關鍵位置的台灣，也難以例外，賴總統特別點出了中國正以2027「武統台灣」的準備作為目標，加強了對台的威脅力道，企圖把「民主台灣」變成威權治下的「中國台灣」。

國安官員說明，考量台灣作為區域民主國家的一員，必須在印太民主國家的「島鏈防衛」中分擔並且善盡共同的安全責任，嚇阻威權的擴張，同時對於北京的步步進逼，政府必須有全般的因應策略來捍衛國家主權與國人自由民主的日常，總統先前即指示國安團隊就當前整體安全情勢，研擬出包括建構民主防禦機制及強化國防戰力兩大具體行動方案，並在今天召開記者會向國人完整報告。

國安官員分析，第一個行動方案《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》聚焦在明確點出中國正企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」。包括近期以所謂的「三個八十年」的不實歷史敘事，在國際間進行「中國擁有台灣」、「台灣在二戰後回歸中國」的法律戰，企圖在世界上塗抹除台灣主權，中國更加大了統戰力度，以各種滲透、認知操弄分化台灣內部，削弱台灣的民主與社會韌性。因此台灣必須強化民主韌性，對於各種國安威脅做出因應，在今天的方案中，面對中國強推的「一國兩制台灣方案」，總統認為在國人一致反對中國這樣主張的前提下，台灣社會應該畫出一條民主紅線，作為全體台灣人的共識，並就此研議各種方案反擊所有滲透分化，凝聚我台灣內部團結並確保民主體系的健全運作。

國安官員也說明，第二個行動方案《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》聚焦建立具備三大特色的先進防衛體系。作為島鏈民主國家一員，台灣強化國防，除了展現自我防衛決心，善盡區域責任，更重要的是透過有規模的投資，加速整體戰力的提升，來確保國家和人民的安全，同時也在全球民主國家強化國防的趨勢中，同步的帶動台灣的國防產業壯大。

國安官員指出，賴清德總統在行動方案中，清楚地揭示未來八年，政府將投入1兆2千5百億元的特別預算，建構三大特色的新建防衛作戰體系，包括最重要的全面性防空方案「台灣之盾」，透過高效能、全空域，並且高度智慧化的防空系統，這將不僅能有效的防禦各種空中威脅，確保各項關鍵基礎設施安全，更是保障國人，強化社會韌性的重要作法，目前例如以色列、美國、加拿大，包括近期的日本，也正朝這樣的方向投入。其他包括運用高科技與AI輔助決策，提升精準打擊與指揮效率，以及藉由國防自主，快速壯大台灣的國防產業，更是這項行動方案的關鍵。

提醒妥協只會換來戰禍和奴役

國安人士也指出，賴清德總統在記者會上，針對部分人士主張與中國妥協就可以不用投資國防，並且反對強化國防投資，總統也藉由二戰以及西藏淪亡的歷史來證明，對侵略者妥協無法換取和平，反而只會帶來戰禍與奴役。1938年歐洲對捷克的妥協未能避免二戰爆發，1951年西藏簽署協議後反而失去自主。賴總統更強調民主與自由不是挑釁，台灣的存在不該是威權擴張的藉口。而記者會上，賴總統也以絕大多數國人反對的「一國兩制台灣方案」應該畫作台灣共同的紅線，為了守護民主台灣的自由與主權，須政府、朝野及全民共同責任，團結一致，守護國家安全與和平未來。

國安人士強調，在記者會前，賴總統也投書美媒華盛頓郵報，向國際宣示台灣與全球民主國家站在一起，正要透過積極的安全投資，展現強大的自我防衛決心，也隨即獲得多位國際政要肯定，包括美國、德國駐台館處也分別以不同方式表達支持，並在相關的發文中強調強化自我防衛的重要，以及在野黨應不分黨派共同支持。

