幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因
北市長蔣萬安今宣布，輝達總部確定落腳北士科T17、T18。今天中午的視訊會議，據了解，除輝達告知最後決定，也有表達確認北市府與新壽解約不會有變數及後續期程。副市長李四川表示，接下來市府和新壽合意解約、及T17、T18都市計畫變更會同步進行，最快2個月、最慢3個月內完成。
至於為何輝達最後還是選T17、T18？而非面積更大的洲美國小預定地？李四川說，主要原因是因輝達已在T17、T18這塊地研擬很久，最終還是選定T17、T18。
李四川說，但其實北市府在輝達先前決定要T17、18之前，市府就有帶輝達去看過洲美國小預定地，當時北市府有跟輝達表達，因都市計畫主計畫變更需要送內政部，時間可能需一兩年，當時輝達因時間理由沒有評估，不過因之後賴清德總統表達全力協助，北市府基於可以加速，才又將洲美國小預定地拿來當備案提供給輝達。
李四川也表示，接下來北市府和新壽合意解約、及T17T18都市計畫變更同步進行，不過不會三方進行，而是北市府對新壽合意解約、北市府對輝達簽訂專案地上權案，預計合意解約及都市計畫變更最快2個月、最慢3個月完成。
至於今天中午的視訊會議，李四川說，北市府也有請輝達後續找台灣的建築師，針對總部的需求、哪些與台灣法規牴觸等，北市府會後續協助，下周會議，就會針對技術性問題與輝達討論。
副秘書長俞振華表示，今天中午的視訊會議，除輝達確定T17、T18外，輝達在乎的也有與新壽解約會不會有變數？及後續流程，其實北市府昨天已經開過後續的時程會議，北市府希望11月中就可以與新壽解約，至於地上權塗銷的行政程序完成則希望在11月底。
對於有議員認為3個月內太慢？李四川表示，北市府都委會的啟動，主要是要跟新壽解約，將T17、T18塗銷土地還給北市府才能啟動都市計畫變更，對於有議員直言太慢了，之所以需要到2至3個月，是因都市計畫變更需要公展1個月，這一個月不能省，如果民眾有意見可陳述，時程上最快2個月、最慢大約3個月內。
