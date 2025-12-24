幕後／李明峯強推水霧消防車！還逼基層拍照回傳 女友人爽吃台南消防大單

台南市消防局長李明峯全力推廣細水霧幫浦消防車，一輛250萬元起跳。資照照片

廉政署偵辦台南市消防局前局長李明峯涉嫌貪瀆弊案，今（24日）大動作搜索、約談相關人員。據悉，李明峯在消防局長任內全力推廣售價250萬起跳的高壓細水霧幫浦消防車，而引進該車的洽琪科技負責人楊詠琪，正是李明峯女性好友。檢廉為釐清李明峯是否涉及圖利或貪瀆等弊端，昨拘提2人到案並同步發動搜索行動。

廉政署南部地區調查組今天上午兵分多路，搜索台南市消防局永華消防中心及相關人員住處共8處地點。據悉，廉政人員到6樓局長室旁的秘書室，5樓災害搶救科、1樓車輛保養場等處，帶回「高壓細水霧幫浦消防車」相關資料，搜索行動接近中午時結束。

據了解，檢調帶回搶救科長、車保場長、前局長李明峯的秘書、司機等人；另一組成員也帶回李明峯及女友人楊詠琪，共4名嫌疑人、6名證人，同時調取多輛「民間捐贈救災車輛」的採購與行政卷宗，全面釐清是否涉及圖利、回扣等不法情事。

價格驚人 簡配250萬、全配450萬

據了解，李明峯擔任消防局長期間，全力推動俗稱「17皮卡」的高壓細水霧幫浦消防車。這款車輛是在多功能消防皮卡後車斗，裝設宣稱自德國進口的高壓細水霧設備，消防局對外主打機動性高、可快速應付小型火警，並稱為「同仁首創的新救災模式」。

不過，基層卻透露，這項政策推行過程爭議不斷。李明峯曾要求勤務中心，只要接獲火警報案，第一時間必須派遣「17皮卡」出勤，第一線人員還得實際出水並拍照回傳，若未依指示執行，便可能遭到責難，讓不少基層抱怨「為了交差而救災」。

根據消防局公開資料，這款高壓細水霧幫浦消防車分為兩種版本：其一是高級密閉款：皮卡與水霧設備整合，每輛要價約450萬元。其二簡配版：皮卡與設備分開設置，每輛約250萬元。

近一年來，台南市消防局積極對外推廣這套設備，並優先列為民間捐贈的首選車型，價格與必要性也引發基層與外界質疑。

女友人公司浮上檯面 專做消防局生意

更具爭議的是，檢廉接獲檢舉指出，2024年7月成立的「洽琪科技」，代表人為李明峯的民間女性友人楊詠琪，該公司正是引進、銷售高壓細水霧幫浦消防車的業者。

知情人士指出，若民間企業有意捐贈消防車輛或裝備，消防局災害搶救科便優先推薦高壓細水霧幫浦消防車，待捐贈者點頭後，相關人員再向洽琪科技下單，由楊女公司出貨交付消防局。洽琪科技因此幾乎「專吃台南消防局大單」。

基層私下透露，整體流程表面上看似公開透明，但實際上有搶救科及高層介入運作。李明峯更曾公開宣示，退休前要讓「全台南53個分隊都有一台水霧車」，截至目前，全市已配置40多輛，距離目標僅一步之遙。

至於相關人員是否從中收受回扣、是否涉及圖利特定廠商，廉政署仍在進一步比對金流與行政程序，全案仍待檢調釐清。

台南市消防局近期都向民間業者募集細水霧相關裝備。資料畫面

巧合的是，楊女名下的另家公司華澍國際，從2021年起開始負責印製台南市消防月曆迄今，楊女與李明峯的好交情，近來已成為基層消防員茶餘飯後的八卦題材。



