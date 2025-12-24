幕後／李明峰被指獨厚美女廠商 連8年承攬消防月曆、水車採購也指定她

台南洽琪科技負責人楊詠琪獨攬50多輛「高壓細水霧幫浦消防車」供貨管道。讀者提供

台南市消防局前局長李明峯近年力推「高壓細水霧幫浦消防車」，捐贈者只能聯繫「洽琪科技」購買，檢廉24日發動搜索約談，追查釐清消防局是否圖利特定廠商。《鏡報》追查發現，配合消防局唱雙簧的「洽琪科技」，負責人楊詠琪連續8年唯一承攬消防月曆，若再加上50多輛幫浦消防車採購案，楊詠琪的洽琪科技幫李明峯獨攬標案的總金額高達上億元，背後恐涉及錯綜複雜的利益與政治糾葛，府城消防界的水很深。

早在今年8月就有人匿名在「靠北消防3.0」粉絲專頁，發文爆料「消防月曆華澍國際就是17車的洽琪科技，都是同一位美女老闆，這位老闆還和誰在一起，從消防月曆、各分隊17車以及最近展示刀鋒瞄子的廠商，竟然都是同一位，哇塞！這是真的嗎？如果是真的，真是太勁爆了吧！」

《鏡報》追查，爆料文描述的美女老闆叫楊詠琪，年約50歲左右，自稱網路行銷業者，2016年8月以300萬資本額成立華澍國際。2016年透過友人介紹，得知台南市消防局有意透過廠商樂捐，募集150萬製作消防月曆，楊詠琪透過關係認識李明峯，以優秀的企劃案拿下消防月曆，連續8年印製消防月曆，直到2023年停止。

楊詠琪不僅承接台南市消防局消防水車業務，連消防月曆也是她接走。讀者提供

「個性親切，言行落落大方，氣質好，人又美」。許多消防局職員對楊詠琪的印象很好，但相處久了，就覺得對方只與長官互動。

據了解，消防局規劃每年印製消防月曆的預算約150萬元，這筆費用是透過各分隊向轄區廠商五萬、十萬募款而來，這些錢沒有入公帳，消防局要給哪個廠商製作，李明峯說了算，也才會連續8年都是華澍國際負責消防月曆。

據了解，李明峯的2名摯友得知水霧車政策，其中一人就是經營消防器材業者，他著手籌組公司準備經手相關捐贈事宜。不料消防器材業者喝醉後洩漏採購水霧車秘密，爾後為了避嫌，才找楊詠琪掛名洽琪科技負責人，由她出面與廠商交涉。

楊詠琪因涉入台南消防車採購弊案，遭檢廉樂團。讀者提供

坊間謠傳李明峯與楊詠琪過從甚密，甚至傳出李17日在商旅「自傷」右手時，女方就在現場，但《鏡報》向商旅業者查證，對方聲稱現場並無女性。

據指出，李明峯應是得知檢調要辦幫浦消防車採購事宜，12日清晨才會閃辭局長職務，就是擔心自己淪為「陳凱凌2.0」；至於自傷，李明峯當天喝醉後、心情不佳，擔心該案若被判處有罪，餘生都要在監獄裡度過，才會萌生一走了之的念頭。

高壓細水霧幫浦消防車，頂標款每輛450萬元。讀者提供

