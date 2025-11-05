幕後／林佳龍密訪荷、法 歐洲核心低調開綠燈不牴觸一中也不自限

外交部長林佳龍訪問歐洲期間也前往荷蘭智庫進行閉門演說。翻攝自HCSS官網



林佳龍曾在社群分享，9月曾前往歐洲7個國家，除了已經公佈、因宣傳「歐洲台灣文化年」而前往的捷克、義大利、梵蒂岡、奧地利，另於9月底前往波蘭華沙，爾後林佳龍訪問荷蘭、法國的消息也陸續遭揭露，終於完整拼出7個國家的拼圖，顯示傳統西歐國家雖仍恪守一中政策，但不畫地自限，低調為台灣開綠燈。

國防情報與地緣政治分析網站「Intelligence Online」近期披露，林佳龍今（2025）年9月前往歐洲時，曾在法國巴黎與台灣其他駐非洲官員會面，此行受到中國嚴密監控。這是台灣外交部長罕見踏上法國，而就在此前2個月，中國外交部長王毅才訪問法國與總統馬克宏（Emmanuel Macron）會晤。

針對外媒報導，外交部回應，林佳龍9月曾訪問歐洲多國見證「2025歐洲台灣文化年」成果，並應邀出席第12屆「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum），藉上述出訪與歐洲友人互動與交流，分享我國民主、和平及繁榮價值，深化台灣國際連結，落實推動「總合外交」政策；至有關曾於訪歐期間赴訪法國事，外交部對此沒有評論，林佳龍也並未證實也沒有否認。

林佳龍這次的法國行最後才由媒體曝光，但法國低調開綠燈的狀況並非第一次。前經濟部長王美花於2023年部長任內也曾法國參與經貿交流活動，前總統蔡英文2024年10月首度於卸任後訪問歐洲，即前往法國，公開行程包括與當地台法企業會面。知情人士指出，林佳龍在法國雖無公開行程，但法國對台逐漸開放無庸置疑，透過經貿外交建立互動管道的方式也能奏效。

歐洲各國仍固守「一中政策」，法國外交部今年2月仍表示堅持一中政策，反對透過武力或威脅單方面改變現狀，並致力於台海和平與穩定。台灣對歐的外交策略即是在不挑戰「一中政策」的狀況下尋找合作機會，包括經貿、科技、文化，甚至是非官方的智庫或學術活動，歐洲台灣文化年即是一例，故宮除與捷克國家博物館展出翠玉白菜，還將與法國巴黎凱布朗利博物館合作展覽。

荷蘭也同樣遵守一中政策，荷蘭外交部在林佳龍訪問歐洲的9月13日就發布新聞稿表示，重申一中政策的承諾，在台灣政府及官員9月13日至15日訪問荷蘭期間，將不與林佳龍及其代表團成員交流或舉行會議。不過，在林佳龍離開後，眾議院通過由「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」荷蘭共同主席帕特諾特（Jan Paternotte）提出的「在聯合國支持台灣有意義參與國際組織」動議案。

該動議案指出，聯合國第2758號決議案僅討論聯合國的中國代表權問題，並未主張中華人民共和國擁有台灣主權，也未對台灣參與聯合國或其他國際組織作出任何決定；台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候大會及國際刑警組織（INTERPOL），對荷蘭也具利益，呼籲荷蘭政府在聯合國大會及相關組織年會期間，積極與他國合作，倡議台灣有意義參與。

目前已經公開的行程中，林佳龍於9月15日前往智庫「海牙戰略研究中心（HCSS）」進行閉門午餐會，以「台灣在歐洲戰略性『再工業化』中所扮演之角色」為題發表專題演說，內容特別提到，台灣半導體、電子與電信產業具關鍵地位，與荷蘭艾司摩爾（ASML）在晶片生產鏈為互補，雙方合作不僅攸關經貿，更具有戰略與民主科技的意義，約40名各界人士參與並交流。

林佳龍還在演說中，強調威權國家的合作對民主自由的國際秩序造成破壞，民主國家應團結互助建立「非紅供應鏈」，而「值得信賴的科技台灣」（Trusted Technology Taiwan, 3T），是歐洲供應鏈重組的最佳夥伴。這也與他後續在公開前往華沙參加「華沙安全論壇」的內容相呼應，台灣是推動「歐洲再武裝」（ReArm Europe）及「再工業化」不可或缺的夥伴。

歐洲議會外交委員會近期一份研究報告也分析，歐洲持續在「支持台灣的民主和安全」與「尊重中國的核心利益」之間尋找平衡，但歐洲在2025年積極推動與台灣的全面外交，包括在國際組織中的合作空間擴展、促進經濟合作等，這些措施正是借鑑美國、日本等國加強對台合作的措施，透過多層次的外交與合作來進一步推動雙邊關係。

對台灣涉外體系而言，這種低調、非正式但具實質交流的模式，可能成為未來與歐洲核心國家往來的新模板。在長期受限於各國「一中政策」的架構下，真正的重點在於，如何在不挑戰形式的前提下，讓實質關係持續前進。知情人士認為，歐洲國家類此安排不僅符合自身「戰略自主」的定位，也能避免被北京貼上「挑釁」標籤。

