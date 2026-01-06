幕後／柯文哲出馬助張啓楷搶下嘉義市長藍白合？ 藍營還有後招等著出

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／嘉義報導

2026嘉義市長選舉在現任市長黃敏惠任滿兩屆卸任後，獲民進黨提名的綠委王美惠展現志在必得之勢；民眾黨則高調宣布徵召立委張啓楷參選，而藍營黨內有議員鄭光宏、陳家平傳出有意參選，不過陳家平在5日確定退出初選，在目前尚無人表態參選情況下，讓張啓楷看來在爭取藍白合代表參選的機會又更多一分。

民眾黨創黨主席柯文哲將進駐嘉義市擔任立委張啓楷競選嘉義市長總幹事。（圖／張啓楷辦公室）

國民黨由黃敏惠在嘉義市執政，前後時間已長達17年，因為黃敏惠作風不分黨派，也受到地方普遍認同，然而黃敏惠在當地並未培養後繼人才，因此才在立委與緊接而來的市長選舉中，嘉市藍軍都難推出足以和民進黨選將抗衡人物。地方政壇皆認為，地方經營扎實的王美惠在市長選戰中恐怕已很難扳倒，這也因此在地方政壇出現一個特殊的傳聞，亦即此次市長若由王惠美當選上任，出缺的立委席次補選，剛好可由卸任市長的黃敏惠輕鬆接替，重返國會後還可進取立法院副院長以上位置。

民眾黨立委張啓楷與嘉義市長黃敏惠。（圖／資料照）

正因藍營在嘉義市處於青黃不接的尷尬狀況，因此讓民眾黨陣營掌握到插旗機會，頗有希望一舉搶下嘉義市長藍白合先機的企圖。民眾黨創黨主席柯文哲3日也大動作南下為張啓楷造勢，並表示將親自擔任張啟楷的競選總幹事，還會在嘉義「Long Stay」。柯文哲說，他認為藍白整合需要選擇一個適當時間比民調，合組一隊最強的競選團隊，他對張啓楷有很強的信心。

不過據了解，國民黨內的鄭光宏近期就將要表態參選，主要是因市長選戰之外還有同樣重要的市議員選戰，必須要有自家火車頭領軍才能穩住選情。民眾黨此次將在嘉義市議員的兩個選區中各提名一人，據了解國民黨也將維持上屆每區各提名5人的規劃，因此藍白在議員選戰勢必發生更激烈競爭。

嘉義市議員鄭光宏。（圖／鄭光宏臉書）

因為藍、白畢竟是不同政黨，即便在選戰中可能有合作聯合競選的情況，終究還是有親疏遠近的程度區別；而且在市長、議員共同投票的選戰中，地方上的支持者很難市長、議員分開投票，如果發生藍營禮讓民眾黨參選的情況，很可能讓民眾黨拓展議員席次，國民黨議員席次萎縮，所以要看到藍禮讓白的藍白合情況，恐怕很難真的發生。

特別是柯文哲仍有司法官司即將一審宣判，若屆時遭判決有罪，除了死忠支持者，中間選民與某些藍營支持者可能會難以接受；還有張啓楷將在2月起卸下立委職務，過去曾一度脫口表達參選彰化縣長的可能性，被質疑「移情別戀」後才又回到嘉市參選，在缺乏資源及名位的條件下投入選戰，是否能在現實的政治環境突圍，都是一大變數。

國民黨主席鄭麗文4日強調，國民黨內正積極協調，也尊重並密集與嘉義市長黃敏惠溝通，一切還是要按照既定的步驟走，藍白未來也一定會在程序上協調，對於已宣布參選的張啓楷，相信最後還是會順利在嘉義市提出一個藍白都能接受的人選。

而對嘉義市國民黨陣營來說，更不可能容許在自己長期執政的地盤上，竟連一個選將都派不出場的情況出現，這對藍營將情何以堪。因此地方人士表示，目前國民黨還未推出市長人選，加上柯文哲加持使張啓楷聲勢高漲，但只要藍營推出自家人選後，支持者就會歸隊支持自己人。藍營人士表示，國民黨在推出自家陣營人選後，會再與民眾黨進行協調、初選程序，屆時將是另一番局面。

