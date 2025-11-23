幕後》柯文哲神隱2個月忙什麼？和ChatGPT吵架 與AI密謀一件事

國際中心／綜合報導一名越南籍女子為了替入獄的男友，竟然獨自上演「劫囚救人」的戲碼，並且一度成功帶著人馬脫逃。這起荒唐離譜的事件發生在柬埔寨，也迅速在國際間掀起熱議。當時，女子悄悄混入法院外的停車場，等到囚車抵達、男友一下車，她便立刻從身上掏出槍支塞給對方，男子接過後立即對法警開槍，女子與6名囚犯趁亂衝出法院，全程被監視器清楚記錄下來。她的行徑在網路上引發兩極討論，不少中國網友更稱她是「江湖最後的大嫂」。

民視 ・ 1 天前