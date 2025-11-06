幕後》柯文哲點頭！民眾黨挑戰新北市長 已與備位白委交接

面對2026新北市長選舉，民眾黨主席黃國昌（左）態度堅定，日前與前黨主席柯文哲（右）私下見面時，已表態正在陸續與後7席白委交接。（摘自黃國昌臉書）

2026新北市長選戰提前升溫，民眾黨主席黃國昌6日面對新北藍白合作的進度，以「不會等待」作為回應。黃國昌備戰2026態度堅定，據悉，黃日前再度私下與前黨主席柯文哲見面時，直言已在跟後7席不分區立委交接，並點名跟國民黨團總召傅崐萁等人溝通順暢，不會因為他離開立院影響國會藍白合。

黃國昌爭取2026新北市長選舉動作頻頻，日前稱願跟國民黨共推最強人選，且不排斥比民調，姿態明顯放軟，誠意十足，也將難題丟給國民黨新任黨主席鄭麗文，且該議題勢必牽動兩黨未來在2028總統選舉合作。

面對民進黨人選已近乎底定，將徵召綠委蘇巧慧參戰，但藍白在新北合作遲無進度，黃國昌6日以「按部就班往前進，我們不會等待」作為回應，並仍按照原本計劃，將於明年2月1日成立競選辦公室，地點據悉考慮在新北新莊，但尚未正式拍板定案。

不僅如此，據了解，黃國昌近日為政策議題與柯文哲討論時，柯文哲突提及，近期有各方人馬私下勸說「盼暫緩兩年條款」，且原因都稱是「怕黃國昌被政治追殺」，但柯文哲認為應延續過去定案的內容，加上黨代表大會也拍板通過，就不能失信於大家。

據悉，黃國昌也向柯文哲明確表達，自己對於新北市長選舉「並非開玩笑」，是真的有在做準備，認為自己最佳戰略位置就是投入新北選舉，且已在和準備遞補的7名白委們交接工作，而跟國民黨立院黨團合作部分，「相信不管是跟國民黨團總召傅崐萁、黨團書記長羅智強、藍委王鴻薇等人都有良好溝通，不會因為我離開立院而有所改變。」

