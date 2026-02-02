幕後》江啟臣深夜出招簽「黨中央的協議事項｣ 目標3月底全民調決勝楊瓊瓔

國民黨台中姐弟之爭，也就是立法院副院長江啟臣與資深立委楊瓊瓔為了黨內台中市長選舉一直相持不下，1日深夜江啟臣在臉書發文強調，「面對基層不斷詢問、不停勸進，我感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，我只能微笑以對、盡力安撫｣，「我在此公開宣布，我已簽署同意黨中央的協議事項｣；據了解，所謂協議事項就是3月底前以協調式全民調方式產生人選；不過，雖然目前江啟臣與國民黨中央都希望最晚不要拖過3月底，但楊瓊瓔方面則希望到5月底前再定案即可。

廣告 廣告

江啟臣深夜在臉書貼文出招，江在臉書寫到，今天是2月1日，台中市市長盧秀燕呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，我感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，我只能微笑以對、盡力安撫。

江啟臣說，過去他已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，但很遺憾最後破局，之後盧秀燕也再次表達希望提名不要超過2月19日。兩人的共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。

江啟臣提到，雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方。其內容雖然不能如盧秀燕建議的2月19日前完成提名，也與自己期待的越快越好有很大落差，但自己一定落實尊重黨中央的承諾，「我在此公開宣布，我已簽署同意黨中央的協議事項｣，自己願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中。

據了解，在1月16日第一次協商中，其實江啟臣與盧秀燕都希望台中市長人選能夠在農曆年前定案，目的就是如同江啟臣貼文所言，在民進黨已經提早佈局好台中由新系立委何欣純出戰後，面對已經啟動的對手，國民黨卻還深陷協調泥淖，讓地方十分憂慮。

據悉，所謂「黨中央的協議事項｣主要有兩點，第一就是用不公開的協調式全民調來決定人選，第二就是時間點選擇在3月底前完成協調工作並提名參選人，會有3月中的時間點，主因是楊瓊瓔陣營希望民調時間可以延後至5月底，因為楊瓊瓔陣營認為，楊瓊瓔自己的民調不用勝過江啟臣，只有江啟臣與楊瓊瓔兩人都能穩定勝過何欣純，那江就可以留守立院擔任副院長職務，所以楊瓊瓔方面需要時間拉抬自己在原是區的支持度。

所以黨中央的3月底確認國民黨台中市長候選人時間點，其實就是2月中跟5月底兩個時間點的折衷版本；而在江啟臣出招簽屬「黨中央的協議事項｣後，就看楊瓊瓔陣營如何接招了。

更多風傳媒報導

