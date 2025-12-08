幕後／消防圈掀吸金風暴！分隊長帶頭拉170人入坑 逾百警義消慘賠憂淪共犯不敢報案
台南地震維冠大樓倒塌的救災英雄洪育仁，日前被踢爆擔任投資平台「AGW-MS」台灣區榮譽導師，狂向警義消、親友鼓吹投資，佯稱「投資1萬美元，升到V4可領新台幣200萬元」。豈料「AGW-MS」11月初突然關帳，初估光是警義消圈就有逾百人受害，損失金額高達5000萬元。據透露，南部警消圈現瀰漫恐慌氛圍，受害警義消不僅痛失積蓄，還因曾積極幫洪男拉下線，憂心被列入共犯偵辦，多數警義消啞巴吃黃連不敢報案。
掛名投資平台「AGW-MS」台灣區榮譽導師的洪育仁，今年52歲，他的本職是台南市消防局土城分隊長，2016年2月6日永康維冠大樓倒塌，他率3名隊員花4個小時救出大樓東面受困的吳姓居民，成為媒體筆下的救災英雄；2021年洪育仁更榮獲全國消防界最高榮譽鳳凰獎楷模獲公開表揚。
「每天可提現」成誘餌 群組狂拉下線
根據洪育仁的臉書貼文可發現，他大約是在去年10月間接觸「AGW-MS」，隨後就開始積極向同袍、同學、親友介紹此投資管道，並成立LINE投資群組，聲稱「每天、每月都能提現」。短短不到1年洪育仁成功拉到許多下線，光是他成立的群組成員就超過170人。正因業績亮眼，讓洪男迅速躍升AGW-MS台灣區5名「榮譽導師」之一。
洪育仁經常在公開場合或他私下成立的投資群組分享投資經驗，吸引同事「小額試水溫，再逐步加碼」。根據他開設的LINE群組成員數推估，至少有170人投資，其中至少有上百名警義消，這還不包括安南區土城聚落的一名保險營業員手上上百名不懂虛擬貨幣的婆媽。
據了解，洪育仁的吸金手法是典型資金盤詐騙模式，也被稱為「龐氏騙局」，主打「低本金、高獲利」的誘人前景。平台宣稱提供穩定配息的基金商品與固定收益項目，並使用 USDC 進行交易。
AGW-MS全球營運中心11月12日發出公開信指稱，經美國金融監理局審計，業務平台被發現有稅務申報延遲等情況，因此將暫停營運。AGW-MS突然關帳後，被害人驚覺不對，直接衝到土城消防分隊質問洪育仁，但洪一問三不知，甩鍋態度引發部分被害人不滿，一度傳出黑道介入關切。
現役消防員恐淪幫兇 憂高層「草草結案」
台南市消防局副局長李政昌表示，該局接獲投訴後，上個月20日把洪育仁調離非主管職務，改任火災預防科科員，考績會以「兼差」為由懲處2小過。政風處日前已將全案移交檢方偵辦。
據了解，洪育仁去年10月開始推廣「AGW-MS」平台後，初期有15名警義消加入，且都領到高額配息分紅，大家好康逗相報，狂拉下線擴展組織，其他縣市也有不少打火兄弟捲入龐式騙局，截至目前為止，初估有逾百位警義消成為洪男下線。台南市消防局雖透過管道，掌握這些「下游」消防員名單，但無法證明這些人涉案，這些消防員既是受害者也是這場老鼠會的推廣者，情況變得極為複雜。
台南市消防局土城分隊轄區的第三警分局及局本部轄區的第四警分局證實，兩個分局目前有接獲零星報案，但仍在蒐集被害人相關資訊，尚未傳喚洪育仁到案說明。
知情人士指出，消防員若報案遭詐騙，可能會被視為共犯，面臨公務員懲處風險。這種龐大的內部牽連，勢必造成機構內部的極大壓力，外界擔憂消防局為避免醜聞持續擴大，影響整個消防系統的清廉形象，對此案朝向「草草結束」。
律師江信賢表示，這些身兼「下游」角色的消防員，投入資金時本身雖然是受害者，但他們若有實際幫忙拉下線且獲得配息、分紅，通常會被視為洪育仁的共犯，同樣需接受司法調查，甚至承擔法律責任
