幕後／綠營彰化縣議員「一級戰區」情勢詭譎 人人有背景不敢輕忽

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

民進黨備戰2026地方選舉，彰化縣黨部本周啟動年底公職選舉提名作業，競爭最激烈的彰化選區（彰化、花壇、芬園），22日再度協調仍未達共識，縣黨部宣布下週一（26日）晚間啟動初選民調。不過，7名參選人中有6人聯手連署，要求提名席次由原本的5席提高至6席；民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，席次調整將交由執委會討論，民調時程不變。

彰化選區下屆縣議員應選12席，民進黨原規劃提名5席，共7人登記參選，包括4名爭取連任的現任縣議員李成濟、莊陞漢、楊子賢和許雅琳，以及轉換跑道的彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明，另有前縣長翁金珠外甥女翁慧玟以新人之姿參選。

除許雅琳之外，其餘6人連署要求增加提名席次，以助於整體選情與議會席次布局。但連署人之一的翁慧玟因姓名原因宣布退選，據了解，依黨內規定，改名未滿12個月，民調僅能使用舊名，讓她難以接受。

地方人士透露，最初提議要增加席次的是林世賢，林世賢在彰化縣長初選結果排名第三，立刻投入縣議員選舉。他說明，民進黨內有規定，一次選舉僅能報一項，但縣長是向黨中央登記，縣市議員、鄉鎮市長、村里長則是向地方黨部登記，林世賢此舉等於創下首例，也打亂原有布局。

地方人士續說，林世賢在推斷議員初選能勝出之後，就按兵不動，反而是翁慧玟主動提起要連署，但最後退出也令人斐解，連署等於是「為人作嫁」。他認為，以黨內制度而言，要投身選舉應該要早一點布局，而非選前才以各種方式想影響時程。

地方人士表示，此次在彰化選區也創下各種「首例」，首度有參加縣長初選又回鍋議員、首度有改名換姓就立刻投身選舉，也是首度已通過提名席次後又要求增額。他說，政治人物想要延續政治生命，當然會投身選舉，但政治一定要新陳代謝，制度要包容新人跟年輕人，否則以這次彰化縣部分選區來看，只是位置大風吹。

該人士補充，民進黨剛經過縣長黨內初選，難免有裂痕，以團結為前提下，若幾個選區能夠透過協調不初選，才會是最好結果

一名綠營人士坦言，縣議員提名席次是在縣長提名、初選前，沒人會想到林世賢竟然回來選議員。他重申，選舉是個人決定，也顯現從政高度，但政治必須要傳承，將舊有精力傳承給新人，這樣才會有活水。

綠營人士表示，黨內還是以縣長勝選為最大目標，至於鄉鎮長想持續為民服務，就能觀察民進黨票源拓展的狀況。他認為，上一屆有6人參選、再上一屆也有人初選後脫黨參選，就要看兩黨在彰化市的變動，他個人趨向樂觀。

林世賢則表示，既然已遞交連署書，法定就會由執委會進行相關程序，他也盼順利增加。

據了解，這次參選人背後皆有相關實力，除前縣長翁金珠外甥女翁慧玟，林世明姐姐是立委林淑芬、楊子賢是立委陳素月拉拔「彰化新芽連線」成員、莊陞漢則是與立委黃秀芳同屬正國會；李成濟和陳素月、黃秀芳等人都有交情。而民進黨本來保留一席婦女保障名額，在翁慧玟退出後，戰情也趨於穩定。

照片來源：民進黨彰化縣黨部提供

