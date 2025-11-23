幕後／罷團組協會集氣！曹興誠醞釀友軍選議員 泛綠基層佈局恐添變數

曹興誠。資料照。



大罷免過後，罷團為了不讓能量潰散，各地正積極籌組協會，拓展非同溫層社群，並提升民眾的公民意識，有民進黨人士形容罷團變成「類政黨」，聯電創辦人曹興誠也有培養里長的計畫，曹興誠發起的台灣人權公民聯盟持續運作，已召開幾場說明會，尋找有志之士參選里長；而曹也「樂見」理念相近的「友好人士」參選議員，為泛綠陣營的未來佈局投下變數。

為避免公民力量消散，各罷團紛紛開會討論如何延續量能或轉型，民進黨立委沈伯洋也曾建議罷團成立協會運作，台中有「全面罷免協會」、如桃園有「台灣超派守護聯盟」等，近期約有10-20個協會陸續成立，大部分協會希望做民防知識推廣，或轉發重要訊息，也透過到各里開課、做地方創生等，扮演「小蜜蜂」，作為中央與公民社會溝通的橋樑。

廣告 廣告

回顧726大罷免失利，退役飛官「鷹爸」徐柏岳在開票晚會上就曾公開喊出組「台灣公民黨」，使組黨傳言四起。據了解，不少人遊說曹興誠組黨，但曹認為組黨非最優先事項，短期內並沒有考慮；近期反而更心心念念讓立委沈伯洋出征2026台北市長，二度在臉書公開喊話賴清德徵召沈伯洋，儘管他過去曾埋怨民進黨不全力幫忙，與層峰關係一度緊繃，但曹也為了沈伯洋，私下透過管道向賴清德傳達意見。

曹興誠罷免後與核心幹部討論未來方向，也談及應該培養里長，聯盟已舉行多場參選里長說明會，但有志參選者約幾十人報名，有感於要撼動整個組織盤並不易，僅靠里長層級可能無法發揮效益，同時也有罷團幹部頻被點名參選議員，曹興誠「樂見」理念相仿的夥伴參選，近日亦有台派小黨想接觸聯盟，聯盟的立場是，「台派席次極大化」就是最大目標，如何與各黨分進合擊仍須謹慎思考。

知情人士說，曹興誠有意支持友好人士參選議員並非秘密，有計劃正在啟動，大部分的罷團的成員很願意幫忙輔選、當幕僚，但要投入到自己來選舉，壓力有點大，「所以還一下子沒有很踴躍。」

「山除薇害」陸戰隊長蔡卡羅已加入台灣公民人權聯盟運作。資料照

《太報》掌握，在大罷免期間出力甚多的台灣人權公民聯盟已加入新血，罷免王鴻薇團體「山除薇害」陸戰隊長蔡卡羅已正式成為組織部主任，透過其人脈網絡，與各罷團對接、盤點各地量能，並主責地方說明會，而其他罷團幹部也加入團隊，包括「板橋大刪元」發言人莫莉、「山除薇害」發言人阿美、「剷除黑芯」 發言人Roger、「拔羅波」琪琪、「反共護台志工聯盟」發言人余筱菁等人都有角色。

對於曹興誠動作頻頻，民進黨人士認為，曹興誠要一個「曹派」或是「曹黨」的原因是，罷團的人會覺得民進黨太軟弱，路線上比較極端一點，或許想走自己的路線，罷團在罷免結束之後，「不能只是把它想像成公民團體」，罷團的動能很強，透過2場罷免有很扎實的動員基礎，現在差一個領袖出來選舉當母雞，後面的這些村里長才有人帶動。

民進黨人士說，沈伯洋在罷免期間扮演罷團跟民進黨的橋樑，他認為曹興誠的想像是，沈伯洋可作為罷團跟民進黨支持者的交集，同時扮演兩個角色，一是罷團推出來的小雞的母雞，二是民進黨台北市的母雞。

而這股勢力是否會對民進黨造成影響？民進黨人士指出，把罷團想成一個「類政黨」，雖然沒有什麼檯面上的行動，但一直在囤積跟儲備公民量能，「目的是什麼，不就是為了下一次投入選舉？現在他們只差把這個能量拿出來付諸行動而已」。

親曹人士指出，曹興誠憂國憂民、很擔心國民黨的紅統化，台灣到底還有沒有選舉都是問號，他希望在有限的時間守下來，「民進黨的速度可能不夠快」，因此，曹看到大罷免就率先幫忙，誰能守護國家，曹興誠都會去支持，在大罷免中也認識許多公民朋友，會協助他們了解制度、評估投入公共事務的方式。

而是否意味的曹興誠在路線上恐與民進黨分道揚鑣，該人士分析，一定是合作大於競爭，因為基本想法都是反共、反對中國侵略，在路線上曹當然希望自己能影響民進黨，但若民進黨沒有要聽，曹也可以「自己來」。

親曹人士強調，曹興誠不願意成為派系或政黨，因為他們不是在「分餅」，曹興誠是擔任協作者，與民進黨分進合擊，而非扯民進黨後腿，且事實上曹興誠也沒有民進黨籍，根本不會成為一個派系。

有黨內人士以正面角度分析，罷團在傳統藍營優勢選區，拓展民進黨拿不到的選票，特別是部分具有淺藍或外省背景的參與者，若願意投入基層選舉，有機會為台派開疆闢土，更能擴大「台派」的光譜。

但該人士坦言，在多席次的議員選舉「會比較緊張」，民進黨候選人可能因票源分散而兩敗俱傷，近一點的例子就是「小歐盟」分票導致綠營立委候選人落馬，若曹興誠的資源挹注，可能觸動選區敏感神經。

他舉例：「如果某些候選人因為與曹董關係好而獲得額外資源，形同『插隊』，這對在黨內辛苦耕耘的人來說，情何以堪？」可能會引起摩擦與矛盾，曹興誠究竟是作為民進黨的外部盟友，還是正在形成一個「派系」或「政團」？值得觀察。

更多太報報導

從烏俄看台灣／烏前駐美武官：嚇阻不是口號 是給對手看到「真正的準備」

【一文看懂】從實坪到限漲：三大房市改革是減輕負擔抑或上車更難？

聯準會鴿聲響起美股回神、台積電ADR反跌！ 台股回檔2千點後醞釀反彈行情