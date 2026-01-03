幕後》「習李會」觸及台灣議題 國安情資曝光：中開出4要件、4承諾

據我國安單位情資，中方對「習李會」開出4項會談要件與4項相應承諾。（資料照／路透社）

韓國總統李在明將於4至7日赴大陸國事訪問，5日與大陸國家主席習近平會談。據我國安單位情資，中方對「習李會」開出4項會談要件與4項相應承諾。

國安人士透露，內容包括要求公開重申「一中原則」並發布聲明、承諾與美方軍工合作不能用於印太、承諾拒絕配合部署堤豐中程飛彈系統、承諾反對駐韓美軍任務擴大，意在拉攏南韓削弱美日韓同盟或印太民主同盟。

國安人士表示，在「CRINK」（中、俄、伊、北韓）架構下，伊朗各地陸續出現騷動，雖然中方新聞報導取向為伊朗政府「平復反動」，中國社群卻出現年輕人認同抵抗不義的輿論，對中國內部維穩造成壓力，因此中方此時拉攏南韓，也有透過南韓來管控、制衡北韓的考量。

國安人士說，中國自去年11月中旬以來，不斷試圖在印太及全島鏈形成實質的宰制力量，並試探美國在公布《國家安全戰略》（NSS）後對印太安全的決心。

他說，但在施壓日本、挑釁菲律賓未果，以及對台灣發動針對性軍演，未能取得台方妥協或實質戰略利益下，中國迅速將目標轉向南韓，快速決定4日接待李在明訪中，意在尋找印太戰略環節的下一個破口。

國安人士分析，俄羅斯1月1日起正對日本北方四島展開為期1個月的軍演，中國一來要全力阻止美韓剛宣布的軍工產業合作，二來是基於美國發布NSS後，格外關注各國在印太及島鏈周邊的善盡責任，中國要阻止南韓在印太扮演更積極的角色，因此北京要在這次「習李會」定調中國與南韓是「戰略夥伴」，削弱美、韓、日同盟，或印太民主國家形成的民主同盟。

據我國安單位掌握情資，中方對韓方提出4項會談要件：要求南韓跟習近平會面時，必須公開重申遵守中國的「一中政策」，且必須發表在雙方新聞聲明；承諾與美國國防工業合作相關產品，如軍事船艦等，不得運用於印太區域；承諾拒絕配合部署堤豐中程飛彈系統；承諾反對駐韓美軍在區域內的任務擴大。

至於中方，也將提出4項承諾：正式解除對韓華集團子公司的制裁；廢止「禁韓令」，允許韓國演藝人員到中國演出；承諾倍數中客赴南韓觀光，預計上半年達去年基準的3倍，下半年提升至5倍；承諾協助爭取與北韓領導人金正恩對話，但不包括反對朝鮮半島非核化。

