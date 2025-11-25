幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

輝達落腳北士科終於拍板定案，台北市長蔣萬安24日在臉書秀出他與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman相見歡的合照。據了解，市長只說「輝達與台北又近一步」，其實2人相見歡的背後藏了當時不能說的3個秘密。

第1個，本來11月18日輝達副總裁拜會台北市長蔣萬安時，並沒有投資意向書這個環節，但輝達得知新壽希望北市府有書面憑據，證明輝達確實想入駐T17與T18時，輝達很「阿莎力」跟市府表示，他們此次前來特別為市長準備一分書面投資意向。

廣告 廣告

知情人士透露，過去這段時間，輝達與北市府洽談的過程，雙方氣氛一直融洽且建立深厚互信，輝達主動遞出善意，是台北市府能與新壽圓滿解約非常珍貴的友誼。

第2個，11月18日會面，輝達表達希望拜會一事能在事後才曝光，北市府為此保密到家，當天媒體發揮窮追現場新聞的本事，希望能在市府留守捕捉輝達一行人的畫面。但市府已答應輝達的要求，只好隨機調整動線，跟媒體上演諜對諜的情節，順利讓輝達副總裁一行人未提前曝光，輝達肯定市府說到做到的誠信。

第3個，Scott見到蔣萬安，將蔣「攬條條」，邊抱邊說: 「finally, Mayor, you made it. （終於，市長你辦到了） 」，蔣萬安感受的輝達的熱情與溫暖。

蔣萬安說，每次見到Scott，都讓他想到以前在矽谷的日子，那裡的天氣、居住、生活、環境，還有這幾年科技神速的發展。

Scott說，輝達團隊很喜歡台北市府送的禮物儲值悠遊卡，而且他們是已經有儲值悠遊卡，團隊成員有人搭過捷運，也騎過youbike，覺得便利乾淨舒適；有次團隊有人搭捷運，Scott坐車，結果搭捷運先到目的地。

輝達全球不動產副總裁Scott Ekman不只是管理職，還是具有專業技術背景的建築師，在多個國際商用不動產與企業設施管理論壇 (如 Bisnow、CoreNet Global) 中以建築師身分展示專長。

他的專業包含：大型企業園區規劃、資產投資與地產組合管理 (portfolio management)、跨國新據點建設、營運與設施管理。在高科技公司，企業不動產是非常核心且高度保密的部門。

【看原文連結】

更多udn報導

吃30年薑母鴨都沒白飯？內行揭真相：很合理

家裡1處很髒但都不會清！專家：掃完空氣清新

2025年底4生肖爆發！屬牛錢回來 1動物直接C位

周休3日讓台亞洲第一？2年前被政府3理由打槍