幕後／藍營趕推助理費除罪衝年底前過關 不甩外部壓力但內部藍委也反彈

國民黨中央與黨團合謀推動中央及地方民代助理費除罪化等多項修法，將公費助理費從直接匯入助理本人戶頭，改回為統歸民代本人統籌使用，被認為傷害助理權益，同時因為此時修法可替陷入詐領助理費案的藍委顏寬恆解套，因此被批「自肥法案」。負責主導的黨團總召傅崐萁有意在院會中強推逕付二讀，但現在除了對外不被公眾認同，同時也未獲在野陣營的民眾黨接受，內部更已出現藍委反彈聲音。

國民黨立委陳玉珍推助理費除罪化修法被批立委自肥，連署立委也都被一一揭露。（圖／公督盟製作）

國民黨立委陳玉珍近日提案修改「立法院組織法」、「地方民意代表費用知支給及村里長事務補助費補助條例」，將本應直接發給助理的費用改為由民代統籌運用且「免檢據核銷」，引發包括助理工會在內的各界撻罰，因為將公費助理薪水變成交由立委運用的款項，成為名正言順的「私房錢」，還造成未來更容易出現人頭助理，或請少數人力作多數工作的弊端，再加上提案還將原先支付費用需要檢據核銷的手續取消，不再透明化的金錢運用也增加容易貪汙的模糊空間，更落下「變相加薪」口實。

立法院最早是在民國74年立法院決議增列政府公費補助每委員「助理研究補助費」，當時將助理費性質認定為屬立法委員實質薪資之一部分，因此在與助理間雇傭關係下，認為民代對於補助費用有完全處分權限。後來在民國80年代在多位立委支持下，國會助理與立法院協議直接撥款至公費助理帳戶，當時被認為是一大進步。不過現今卻又再度修法重回30年前，錢全歸立委，讓助理感到頓失保障。

更重要的是，目前立法院立委中目前包括顏寬恒，以及曾任民眾黨立委的新竹市長高虹安都因詐領助理費案被起訴，也經一審遭判重刑，因此陳玉珍的提案的時機被認為是為藍白立委除罪解套，甚至同樣被以詐領助理費問題起訴的民進黨立委林宜瑾、林岱樺，也將因此一併受惠，都讓各界批評本案不是為了「助理除罪化」，而是針對涉詐領助理費政治人物的解套，造成陳玉珍及國民黨立委整體形象損害更大。

除此之外，陳玉珍另也提案修改「地方民意代表費用知支給及村里長事務補助費補助條例」，同樣將公費助理補助費用改為直接撥給縣市議員統籌運用，也同樣免檢據核銷，相關修法提案也已一讀付委待審查。

陳玉珍還另提案「公職人員選罷法」修法，增訂微罪受緩刑宣告者仍能參選，也被認為是有機會免除因安泰醫院大火而被控過失致死的國民黨立委蘇清泉，依法不得參選下屆屏東縣長的可能性。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，若助理費修法通過，立委1年可以多領約780萬元，更形同讓讓詐騙無罪。

這次陳玉珍選在此時間點提出高度且極具爭議的相關修法，據了解是源於國民黨立院黨團與副主席兼秘書長李乾龍11月底在台北喜來登飯店餐敘，正是黨團總召傅崐萁在會中拿出相關提案要黨團成員連署，還明確表示由陳玉珍做主提案人，因為「金門選區最穩」不怕反彈聲音，於是此次主導提案的傅本人沒有連署，反倒由陳玉珍出面扛砲火。

且據指出，國民黨中央高層也同樣有意要助顏寬恒及地方民代助理費使用解套，以及屏東縣議長周典論被偵辦買受郭台銘總統連署書案，可為之減輕刑罰的「總統副總統選舉罷免法第87條修正案」，目前也已提案交付內政委員會待審；同時為避免爭議時間拖長，到明年選舉年後造成更大傷害，因此希望趕在年底前速戰速決完成修法；這也是國會助理工會在週五院會要在立法院大動作表態抗議，並陳情韓國瑜的重要原因。

然而可預見的批評仍將損害全體其他國民黨團立委而造成不滿。據了解，黨內青年派藍委如牛煦庭、黃健豪、廖偉翔等人都明確拒絕連署提案，認為「自己既不會去做涉貪汙或詐領助理費情事，為何要連署這種爭議極大的提案？」另還有將投入明年縣市長選舉的藍委如柯志恩也拒絕連署，包括立法院副院長江啟臣等「選將派」也無法認同此案。

據指出，國民黨團將在週五院會前召開黨團大會，預料黨團內不贊成提修法的成員也將表達意見，但總召傅崐萁當天也可能壓下雜音，甚至請各委員辦公室助理勿再公開反對修法，製造輿論壓力，若能成功凝聚共識推動修法，便可在院會中提出將相關修法一併逕付二讀。

不過黨內立委認為，以目前民眾黨主席黃國昌表態並不支持急促修法，到時若要進行表決，民眾黨團立委可能不會參與投票，將由藍營54席對上綠營51席投票，如果藍委有人棄權甚至跑票，藍營可能將會賠了社會觀感又輸了法案，所以希望黨團還是要謹慎考慮爭議修法的推動，最好在傷害造成前及早煞車。

