幕後》藍白2026整合怎麼喬？ 國民黨傳4套劇本「因地制宜」

國民黨主席鄭麗文今下午3時和民眾黨主席黃國昌會面，進行兩黨主席高峰會談，鋪排2026藍白合起手式。由於是雙方高層第一次接觸，且採取全程公開，基本上只是行禮如儀，對於細節不會有實質討論或達成結論。雖然藍營內部之前也曾傳出藍白整合4套戲本，也成為未來協商的基本模式。

國民黨在2022年選舉，拿下包括苗栗在內的15個縣市地方執政權，當中有9個縣市首長任滿2屆，必須提名新人接棒，除了黨內必須協調人選之外，這也是民黨可以出手的選區，此外，還有原本結構就綠大於藍的嘉義市、宜蘭縣，明年這場總統前哨戰，藍白如果不能整合，勢必重蹈2024年的覆轍。

民眾黨在縣市長人選部分，較為明確的是目前執政的新竹市，不論是前市長高虹安和代理市長邱臣遠都有一戰的實力。此外，包括前立委陳琬惠力拼宜蘭縣長、立委張啓楷志在嘉義市長、立委林國成深耕屏東縣，都是兩黨需要協調的地區。

國民黨內人士分析，採取民調是解決爭議最科學的方式，但如果與民眾黨透過協調來整合，大致不外3條路徑，首先，就是現任優先，或縣市長禮讓國民黨但在議員的部分投桃報李。之前身兼台北市黨部主委的議長戴錫欽拋出，市長蔣萬安可幫民眾黨小雞站台，得到黨內的呼應，但除此之外，是否議員採「總量管制」，因此也就有北市立委提出，國民黨在議員提名上也應該考量民眾黨的額度。

其次，也就是在現有藍白合示範區新竹市之外，國民黨再釋出一、兩個縣市，民眾黨則以力挺藍營其他縣市長候選人作為回報。不過，藍營內部人士認為，這個模式的前提是民眾黨的候選人要具有一定實力，否則不僅黨內基層會有反彈，到了真正大選也難贏，目前只有新竹市的機會較大。

再者，藍白搭檔正副縣長，也就是所謂的「基隆模式」；日前民眾黨在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，主題是「地方政府聯合治理初探—基隆經驗」，現場安排市長謝國樑、副市長邱佩琳同台，各自分享跨黨合作治理城市的經驗。黨主席黃國昌致詞時肯定國民黨籍謝國樑與民眾黨籍邱佩琳的搭檔，認為基隆是地方層級藍白合作的成功案例。

最後則是聯合執政模式，也就是由國民黨候選人當選縣長後，部分局處首長由民眾黨推薦，被視為「基隆模式」的擴大版。此一模式對於發展中的民眾黨，可以透過進入行政體系培養行政和選舉人才，除了有機會在地方經營紮根，同時黨內可以藉此增補未來的選舉人才庫，有利於政黨的長遠發展。

