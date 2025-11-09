幕後》邱議瑩聲勢看漲 提出有感願景與好人緣是主因

即將於2026年一月舉行的民進黨高雄市長初選，在賽道尾聲階段已呈現賴瑞隆與邱議瑩的兩強對決態勢，而邱議瑩的聲勢更是持續看漲，展現十足爆發力。據了解，邱議瑩自十月啟動「六大願景」系列政策發表會後，多項有感政策在地方持續發酵，加上好人緣的特質，獲得跨派系的支持，是邱議瑩獲得基層肯定的最大主因。

「安養政策」精準鎖定父母族群，及佔高雄市超過20%的老年族群

邱議瑩在「安養政策」發表會上，提出新生兒希望帳戶每人三萬元信託與敬老卡加碼至每月一千點，即每年一萬兩千點的政見，精準鎖定關心孩子未來的父母族群，以及佔高雄市超過20%的老年族群。希望帳戶採取長期投資方向以及委託專業機構管理，讓父母族群多一個為孩子累積未來的選項；敬老卡的加碼，鼓勵長輩多加利用大眾運輸、健身場所或藝文場館，邱議瑩也宣布當選後將納入可折抵掛號費。

特別是在敬老卡政策公布之後，高雄市議會不分黨派的議員也陸續跟進，包括黃文益、李雅慧、鄭孟洳、陳麗娜等都有相關質詢；地方里長也表示，接獲許多長輩的詢問，議題持續發酵，也帶動邱議瑩的討論熱度。

立委邱議瑩連續六場六大願景座談會，其中敬老卡點數加碼廣受好評。（圖/翻攝邱議瑩臉書）

立委蘇巧慧將和邱議瑩組成「慧瑩連線」



此外，從邱議瑩表態參選高雄市長初選之始，便充分展現好人緣，不只是前行政院長蘇貞昌二度錄音力挺，確定獲得徵召、代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧，據了解也將和邱議瑩組成「慧瑩連線」。湧言會、正國會、菊系等民代，甚至是國民黨或無黨籍議員，與邱議瑩有好交情的人也是所在多有。

相較於其他競爭對手，邱議瑩的政策路線與好人緣，與昔日參選高雄市長的陳其邁競選路線有異曲同工之妙，這也是地方上認為邱議瑩與陳其邁十分相似，並且聲勢持續看漲的主要原因。

立委蘇巧慧徵召參選新北市長當天，邱議瑩社群祝賀，並表示「慧瑩連線」新北贏、高雄贏，都會贏！（圖/翻攝邱議瑩臉書）





