幕後》鄭麗文訪美讓他再開眼界 藍僑界大老讚「初生之犢不畏虎」

正在訪美的中國國民黨主席鄭麗文，行程進入「深水區」，連續三日將密集拜會美國國會、行政機關及智庫美國優先政策研究所（America First Policy Institute）等重要機構。外界好奇鄭在美方接待的行政官員層級是否能突破，但鄭迄今仍依照以往美台互動慣例，三緘其口。

參與鄭訪美行程規劃並陪同的美國舊金山國父紀念館館長、國民黨海外部常委鍾維君透露，鄭訪美行程已走了大半，迄今為止很順利。他說，美國僑界資訊來源多元，老中青三代政治光譜，從統到獨都有，美方亦因將中國大陸視為主要競爭對手，行政部門與智庫成員原本就有不同政治信仰，鄭訪美勢必得面臨多樣化意見的挑戰，但至少到目前為止，美國本地對鄭訪美的負評少、正面評價多，殊屬不易。

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「從江丙坤提倡兩岸破冰、兩岸星國會面達成92共識起，我就在國民黨海外黨部工作，在美國已接待過約多位國民黨主席、以及總統候選人」，鍾維君表示，凡訪美的藍營要角，行程安排都很不輕鬆。若時間許可，有一周時間，就至少要跑美國4大城，如果能排兩周，通常就拜會至少5個城市，利用周末辦僑宴，美東美西來回奔波就是訪美的日常，「但這次陪同鄭麗文拜會，我又開了眼界」。

他解釋，近幾任國民黨主席，有的是黨國大老之後，有的在黨內歷任多年、有的兼具資深民代與政府官員歷練，訪美態度大都較為保留，謹慎再謹慎。鄭的相關經歷雖未必能與黨國大老相提並論，但她的口才佳，拜會美國極具份量的單位，接受美方人士質問，邏輯清晰，毫不畏懼，會後也很樂意與外界分享、直言不諱。從旁觀者角度，一言以蔽之，就是勇氣十足「初生之犢不畏虎」。

針對鄭訪美方方面面，成為綠營放大檢視攻擊的焦點。鍾維君說，他在美國已看過很多案例、已見怪不怪。例如，當藍營透露鄭麗文將在洛杉磯舉辦僑宴、報名者破百桌「場地難找」， 就有國內媒體舉馬英九前總統及韓國瑜總統候選人昔訪洛城僑宴上看兩百桌，互別苗頭也讓他看了忍俊不住，直言綠營掌握藍營動態「果然確實」。

鍾維君說明，馬英九前總統及韓院長在美人氣都很高，但若只是比較藍營哪位訪美要角辦僑宴桌數多，實在太可惜。畢竟從僑胞的立場看，僑宴重點是在主角致詞講了什麼，現場迴響是否熱烈，能否凝聚僑界力量，更別說說美國現在通膨嚴重、餐飲費飛漲，失業率又居高不下，今昔時空背景已大不同，僑胞仍願響應僑宴就非常難得，。

「僑宴現場桌飾、掛的國旗布條，多是東西岸僑胞志工出錢出人佈置的，就是希望藍營活動大成功，讓更多與會者瞭解國民黨主張」。鍾維君說，鄭麗文此次訪美主軸是「兩岸和平」，和平是世界的普世價值，和平不是放棄自衛，當鄭麗文勇敢的在僑界提出國民黨主張與行動步驟後，他相信國內民眾眼睛也是雪亮的，定能做出最好選擇。

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