幕後》鄭黃會11／19新莊登場！民眾黨指定地點背後意涵曝光

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌預計於本周三（19日）下午碰面，地點確定選在新北新莊凱悅嘉軒酒店。（袁茵翻攝）

國民黨及民眾黨何時要談「藍白合」備受關注。民眾黨主席黃國昌今（17日）透露，預計19日下午與國民黨主席鄭麗文碰面，但地點尚在安排。但據悉，地點已確定在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，地點為民眾黨挑選，挑選意義為新莊是民眾黨前黨主席柯文哲競辦所在地，也是明年2月1日黃國昌將成立競辦的地點；此外，藍白2黨祕書長李乾龍、周榆修預計在明（18日）下午3時30分到場場勘。

黃國昌17日於立院受訪時表示，與鄭麗文預計在19日下午見面，但因雙方幕僚有很多細節跟行政工作要安排，具體地點大約在這1、2天由兩黨工作同仁先場勘，確定後再跟外界報告。

廣告 廣告

藍營人士昨透露，此次會談中，藍白陣營將會各派5人出席，主軸將聚焦在藍白合之上；且此次會面是由鄭麗文方面先表達拜訪意願，原先打算前往民眾黨中央黨部，但民眾黨要求全程公開，需要足夠大的場地容納媒體採訪，因此場地由民眾黨方面安排。

據了解，「鄭黃會」地點已經確定在新北市新莊凱悅嘉軒酒店登場。民眾黨內人士透露，上周三（12日）國民黨副秘書長李哲華等人與周榆修聯繫，希望能儘速安排見面事宜，因此民眾黨內部開會討論，希望能比照上次與國民黨前黨主席朱立倫見面的公開方式。

至於為何找此地點？民眾黨內人士指出，包括凱悅嘉軒酒店在內，原本有想好3個場地，包括凱悅嘉軒酒店，以及上次跟朱立倫見面的台北市松山區兆基文教大樓等，但考量媒體陣仗恐比上次更大，所以選在空間更大的凱悅嘉軒酒店，而國民黨也表達認同且接受。

此外，明（18日）下午3時30分藍白幕僚預計先到凱悅嘉軒酒店場勘，國民黨代表為李乾龍，民眾黨代表為周榆修。而民眾黨挑選凱悅嘉軒酒店的意義，除了場地空間較大之外，由於新莊為2024年柯文哲競辦地點，該酒店也離當時競辦不遠，加上黃國昌明年預計也要在新莊成立競選辦公室，頗具象徵意義，因此挑選此地。

【看原文連結】