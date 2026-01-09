幕後／阿北回歸！柯文哲仍是民眾黨唯一太陽 黃國昌備戰新北現隱憂

民眾黨前主席柯文哲（左）、現任主席黃國昌（右）。廖瑞祥攝



民眾黨前主席柯文哲近日動作頻頻，為代理孕母合法化奔走立院，南下為黨內嘉義市長參選人張啓楷輔選，一句話就讓立委陳昭姿兩年條款解套，滿血回歸民眾黨，即使現任黨主席黃國昌也難攖其鋒，民眾黨內直言，「只有柯文哲是唯一太陽」。

柯文哲去年9月交保離開台北看守所，低調沉寂一段時間為官司做準備，去年底進入言詞辯論後，柯文哲滿血回歸政壇，先是跟黃國昌合體直播，隨後展開《土城十講》。柯文哲人氣不墜，從去年12月27日「為新北應援x DO THE BEST」活動，就可看出誰才是民眾黨內人氣王，雖然活動是為黃國昌參選2026新北市長暖身備戰，但因是柯文哲交保後首度出席黨內公開活動，全場1千多名小草高喊「台灣的選擇柯文哲」，氣勢鎮壓全場。

廣告 廣告

為了代理孕母修法，柯文哲連兩週拜會立院朝野黨團、立法院長韓國瑜，一開口就是鎂光燈焦點：即使南下為張啟楷輔選，抬轎的關注度遠超坐轎者，黨內熱度不減。黨內人士認為，種種跡象都顯示，民眾黨從來都沒有兩個太陽，「只有柯是唯一太陽。」

該人士分析，柯文哲當過台北市長、選過總統，政壇資歷和地位都比黃國昌高，所以即便消失一年，柯只要主動邀請，立法院長韓國瑜、藍綠黨團都願意「給面子」見面，甚至多次出言嘲諷民眾黨的柯建銘也願意一對一會面。他研判，柯建銘應該是看出柯文哲左右逢源、希望民眾黨在兩黨夾縫中求生的策略，而非黃國昌的親藍路線，所以試圖拉攏。

該人士還透露，柯文哲上週末去嘉義市輔選，不止有一級主管陪伴在側，甚至黨內攝影團隊也南下，陣容堪比黨主席等級，「試問有哪一個前黨主席有這樣的待遇？」

民眾黨本就因柯文哲號召而成立的政黨，兩年條款也在柯文哲一句話下，有了例外條款，陳昭姿為了推動代理孕母，不受兩年條款限制，即使其他立委有意見，黃國昌也僅能強調，黨代表大會有正式決議，兩年條款不會變，「除非柯文哲另有指示」，顯示一切還是柯說了算。

柯文哲聲勢不墜 黃國昌隱憂卻開始浮現

「柯規黃隨」不變，柯文哲對民眾黨的影響力絲毫未減。但黃國昌在新北的聲勢卻不如預期，為了備戰新北市長選戰，11日將舉辦的「新北市後援會成立大會」，據透露，報名情況不甚理想，以人口較多的板橋區為例，報名人數只有數十人，樹林區也只有20、30人。新北市黨部副主委廖志杰還在黨內LINE群組求救，希望更多人參與，知情人士說，「但很多黨員就是興致缺缺，群組瞬間Dead Air（冷場）。」

黃國昌「新北市後援會成立大會」報名情況慘淡，有支持者在LINE群組呼籲大家參加。讀者提供。

黃國昌經營新北除了人氣堪憂外，李有宜退黨事件也埋下隱憂，據指出，基層都知道李是不滿初選機制不透明，但黃國昌沒有與李友宜溝通安撫，「五大金釵」還是在各地走跳，讓不少黨員心寒，很難凝聚力量。

資深黨員說，現在三重、蘆洲就分成「挺李有宜」、「挺周曉芸」兩派，若未能整合成功，很難在當地拿下席次，對黨的發展無益。

更多太報報導

【一文看懂】「土方之亂」為何工地卡關、成本飆？還波及房市？

自己人揭手術室黑幕！醫材商跟刀「才有安全感」 這三科最常見

獨家／不只台中榮總 新北爆「無照醫材商」執刀 骨科醫在旁滑手機