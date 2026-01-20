幕後／陳亭妃拜會挺憲派議員 拒簽2026勝選共同聲明 引爆派系內戰新篇章

民進黨台南市長參選人陳亭妃20日拜會挺憲派議員，因陳拒簽《2026民進黨勝選共同聲明》被形容「觸礁」。辛啓松攝

2026年台南市長選戰煙硝味，似乎未隨著民進黨初選民調落幕而消散，反而轉化為更深層的派系角力。初選勝出的立委陳亭妃20日正式拜會台南市議長邱莉莉與民進黨團，這場表面上的「禮貌性拜會」，原應是尋求黨內大和解的起點，但黨團祭出《2026民進黨勝選共同聲明》，卻演變成一場充滿「下馬威」意味的派系內戰新篇章。

這場閉門會談短短四十五分鐘，卻將民進黨在台南殺到「刀刀見骨」的派系內戰，從地下轉為檯面化。據悉，邱莉莉與二十五席「挺憲派」議員早有備而來，現場祭出一紙《2026民進黨勝選共同聲明》，要求陳亭妃簽名，這場「破冰」瞬間演變成一場對準市長候選人的「政治除械」與「效忠測試」。

取得台南市長參賽權的陳亭妃，即將成為民進黨台南選戰的「母雞」，她必須化解初選時與邱莉莉及25席「挺憲派」議員殺到刀刀見骨的敵意。對於陳亭妃而言，這不只是禮貌，更是為了確保未來大選中議員能「全壘打」，長遠看來，為當選市長後的「府會和諧」鋪路，避免市政推動受阻。她主動遞出橄欖枝，是試圖將派系私怨轉化為「守護賴清德本命區」的政治大旗。

民進黨台南市長參選人陳亭妃（左）拜會議長邱莉莉。辛啓松攝

然而，邱莉莉與民進黨團祭出的《2026民進黨勝選共同聲明》，其背後的政治含意極具挑釁且具針對性。聲明中的三點協議重點，包括：要求與郭信良切割，不得為他黨或攻擊黨的候選人輔選、及支持黨團自主產生的正副議長人選。本質上是一份「效忠書」與「政治除械令」。

特別是第一點「切割郭信良」，明顯是針對陳亭妃的人脈核心進行精準打擊。這不僅是要求她與郭信良保持距離，更是要她在派系實力上自斷雙臂。這份聲明在拜會現場提出，擺明了是「挺憲派」仍無法放下初選敗選的心結，試圖以集體力量架空陳亭妃作為準市長候選人的威信。

陳亭妃最終並未在連署書上簽名，僅對第三點「黨團自主」給予口頭承諾。政壇人士分析，陳亭妃是基層支持的政治人物，台灣傳統政治中的「人情義理」對其選民基礎至關重要。與長期合作盟友如郭信良做「明確切割」，無異於背叛其政治根基，且在法律宣判前即做政治定罪，並不符合其政治邏輯。

《2026民進黨勝選共同聲明》。辛啓松攝

政壇人士認為，《2026民進黨勝選共同聲明》前兩點要求被視為「霸道」且「不聰明」的作法。若陳亭妃在拜會第一天就簽署這份充滿針對性的協議，等於承認自己過去的政治立場有瑕疵，更會讓支持者認為她向派系壓力屈服。陳亭妃身為「派系霸凌受害者」，獲得基層選民支持後，她應該更堅定站出來反派系霸凌。

這次「破冰」拜會卻「撞上冰山」，預示了民進黨在台南的政治版圖已陷入嚴重的「內部割據」。邱莉莉與李宗翰等人「遺憾」發言，顯示雙方互信基礎極低。若陳亭妃未來當選市長，面對這群仍懷有「敗選心結」且掌握議會多數的同黨議員，台南恐將面臨嚴重的府會衝突，甚至發生「黨內互打」的市政空轉。

對2026選情影響，民進黨的「裂痕」無疑是國民黨的機會。國民黨參選人謝龍介已公開表示「國民黨會團結」，並冷眼旁觀綠營的磨合問題。如果民進黨無法達成實質而非表面的團結，這種「刀刀見骨」的內鬥將導致基層選民的反感，甚至造成票源分散。

議長邱莉莉（前左）、民進黨團總召李宗翰對陳亭妃未簽署共同聲明表示遺憾。辛啓松攝



