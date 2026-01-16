幕後／陳昭姿留任餘波未了！民眾黨團委員會分配大風吹 黨內憂戰力打折扣
民眾黨前主席柯文哲因承諾立委陳昭姿不受兩年條款限制，完成代理孕母解禁才需要卸任，因此除了明年才離任的劉書彬及陳昭姿外，黃國昌等6人2月1日都將去職。不過，陳昭姿續留立院，打亂民眾黨各委員會的佈局，黃國昌上週陸續通知候任立委「委員會安排可能會改變」，據了解，原規劃並熟捻財政委員會的王安祥，因此將改派至外交國防委員會，其他人也面臨「大風吹」，黨內憂心，委員會各有專業，臨時調動恐怕會讓戰力打折。
柯文哲在競選總統時提出「兩年條款」，每個不分區立委任期兩年，期滿後交棒給後順位者遞補，希望藉此讓更多人進國會，而不分區第9到16名依序為，東吳大學政治系教授劉書彬、資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配李貞秀、前立委許忠信。
早在2024年2月新一屆立法院開議時，柯文哲就提出「備位立委實習生」的想法，讓備位立委根據自己的專業，與現任立委一對一學習，當時組合為「劉書彬、林憶君（國防外交）」、「洪毓祥、林國成（交通）」、「蔡春綢、吳春城（教文）」、「王安祥、黃珊珊（財政）」、「邱慧洳、陳昭姿（衛環）」、「陳清龍、麥玉珍（內政）」、「李貞秀、黃國昌（司法法制）」、「許忠信、張啓楷（經濟）」。
不過吳春城去年2月因壯世代爭議提前一年辭職，接任的劉書彬也只好承擔吳在教育文化委員會的工作。時隔一年多，兩年條款的爭議再度浮上檯面，陳昭姿因未完成代理孕母解禁而多次暗示會續留立法院，後來柯文哲公開承認，自己當初邀請陳昭姿加入不分區立委的時候，即便當時有兩年條款，但他還是承諾陳「一定讓你在任內可以完成這個法案」，變相讓陳不受兩年條款限制。
牽一髮動全身 委員會分配大風吹
陳昭姿續留立法院，讓民眾黨團在新會期的委員會佈局出現極大變化，據了解，黃國昌上週陸續通知現任、備位立委，表示「委員會安排可能會有改變」，並召集備位立委到黨團開會溝通、討論。知情人士透露，新會期委員會分佈如下：王安祥（國防、外交委員會）、劉書彬（財政委員會）、洪毓祥（經濟委員會）、陳清龍（交通委員會）、蔡春綢（教育、文化委員會）、邱慧洳（衛生、環境委員會）、陳昭姿（司法、法制委員會）、李貞秀（內政委員會）。
該人士說明，劉書彬原本會按照一開始的規劃，在新會期進入國防外交委員會，讓具有體育專業背景的蔡春綢接棒教文委員會，但黨團研判，新會期需要處理1.25兆國防特別條例，國防外交委員會是重中之重，劉書彬過去一年的表現卻令人不敢委以重任，像是搞不清楚狀況、失言、又爆出施壓助理撤簽連署，所以臨時決定改由外語能力不俗、具有對外經驗的王安祥接下重任，劉則改為財政委員會。
對於新安排，有備位立委受訪時低調表示不願多談，但坦言「沒想到要去這麼『硬』的委員會」，也有人樂觀看待，認為可以給大家重新選擇的機會，並非壞事。
不過有黨內人士認為，「備位立委實習生」制度已經運作一段時間，當初就是為了讓備任立委提早進入狀態而設計，因為委員會各有專業，現在臨時調動恐怕會讓戰力打折。他舉例，王安祥具有勞工專業、邱慧洳則有醫護相關背景，兩人屬性相近，都適合在衛環委員會發揮所長，但後來安排王安祥接任財政委員會，王也積極向黃珊珊學習、兩人溝通也密切，結果現在王被臨時改派至國防外交委員會，要在短時間內上手是一大挑戰。
陳昭姿盼留守衛環 說服接受調動成內部挑戰
針對黨團規劃改任司法、法制委員會立委，陳昭姿受訪時表示，一切等待黨團定案，但她很希望可以留任衛環委員會，看到代理孕母解禁的那一天。她強調，前陣子委員會審查條文時，面對多名綠委連番砲轟，「只有我可以hold得住場面！」
黨內人士無奈表示，柯文哲為陳昭姿開特例，已經讓部分現任立委相當不滿，趁機發難爭取續留立法院。他指出，陳昭姿是少數由柯文哲親自挖角進入民眾黨，而且兩人早在陳水扁民間醫療小組就相識，情誼深厚，雖然開特例不對，但考量陳昭姿的特殊性，可以諒解柯的決定，僅希望陳願意妥協，接受調動。
該人士說，接下來會繼續說服陳昭姿，向陳傳達「在其他委員會還是可以繼續推動代理孕母解禁」的訊息，如果陳拒絕，恐怕會引發黨內強烈反彈。
更多太報報導
【太說軍武】美軍「黑科技曝光」！聲波武器癱瘓馬杜洛百人衛隊？專家曝真相
陳昭姿獨留！黃國昌等6人確定2/1去職 立院已收辭職書程序進行中
美拍板「台灣晶片免稅」南韓能比照？ 韓媒憂：存在不確定性
其他人也在看
國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」
即時中心／高睿鴻報導民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，近期為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭，難免擦出一些火花；最終，民調結果顯示，陳亭妃對決國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。此結果也讓部分綠營支持者擔憂，初選前台南大多數市議員、甚至立委及現任市長黃偉哲，都曾表態挺林，如今陳亭妃勝出，能否團結黨內仍是未知數。對此，本人今（16）早受訪時，也正面回應相關疑慮。民視 ・ 17 小時前 ・ 168
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 110
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 77
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 221
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 23 小時前 ・ 58
黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，表示要談關稅及國防特別預算等議題；而他返國後召開記者會，宣稱1.25兆預算當中，5項軍購案僅3000多億，其餘項目不涉及軍事採購，引發外界議論。對此，行政院長卓榮泰今（15）日下令，針對近期外界及特定人士不符合事實的發言，國防部必須積極澄清，並與朝野各黨團進行說明。關於中央政府總預算及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」，卓榮泰今日於行政院會表示，至今仍無法在立法院順利付委審查，前幾週院會針對預算無法付委造成的影響，以及實質上的妨礙，已經做了相當多說明。卓榮泰進一步補充，這當中包括國防部752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，為因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性，是維護國家安全的必要方式，國防部所提軍購特別條例及預算，正是因應該情勢發展。「請國防部積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明」，卓榮泰強調，外界、特定人士以故意或不符合事實的發言，也必須即時澄清、清楚說明，才不會阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部積極向外界說明。原文出處：快新聞／黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」 更多民視新聞報導黃國昌還在滑手機？召開黨團協商「不在籍投票」不聽中選會說明陳亭妃無懼「6戰」謝龍介！霸氣喊：女生不是好惹的北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 1 天前 ・ 292
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 248
李四川優勢不保？戴錫欽親口證實：與蘇巧慧差距正在縮小！
國民黨台北市黨部主委戴錫欽16日坦言，雖然台北市副市長李四川先前對上民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇巧慧勤走地方、看板林立且活動頻繁，加上行政院前院長蘇貞昌到處拉抬，雙方差距正在縮小。他示警，若藍白整合太晚，恐導致地方樁腳或支持者被綠營「挖牆腳」，錯失勝選機會。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 74
黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛
黃虹霞批評，現在立法院佔多數的這兩黨，好像自認為自己是執政黨的樣子，「事實上不是欸，你不可否認的是，執政黨就是民進黨」...放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 138
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 1 天前 ・ 21
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
李乾龍曝「血壓高」因台中協調破局？宜蘭「全民調」定生死
民視新聞／林彥君 鍾能銘 台北報導國民黨中央今（16日）天一連協調2026台中、宜蘭人選，相較於台中沒有共識，副主席李乾龍還脫口說了不要問了不然血壓會升高！宜蘭部分，宜蘭議長張勝德和立委吳宗憲，最後達成將採用內參式全民調的共識，並且在2月底前選出人選，下周將進行第三次協調。民視 ・ 11 小時前 ・ 7
獨／南台灣強棒出爐！賴清德領軍3選將交棒
[NOWnews今日新聞]民進黨2026年嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調塵埃落定，黨中央下週三舉行中執會，正式通過提名，據了解，黨主席賴清德將親自領軍召開提名記者會，黨中央也特別規劃嘉義縣長翁章...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 8
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 20
鄭麗君昨晚赴美再磋商 卓榮泰：盼取得有意義進展
台美關稅談判，進入最終階段，傳出美國對台進口關稅將降至15%。行政院台美經貿工作小組今天表示，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊，昨天（14日）晚間出發赴美，進行新一輪實體磋商，此行有四項談判目標，結束後台美雙方預計對外宣布達成共識的內容，後續再擇期簽署台美貿易協議。行政院長卓榮泰今天表示，期待這是一次有意義的進展，也盼談判底定後，能讓國內產業迅速調適。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 619
鄭麗君率團赴美磋商關稅 台美經貿工作小組：預計將宣布達成共識
行政院台美經貿工作小組證實，行政院鄭麗君副院長、總談判代表楊珍妮所率領的我方談判信傳媒 ・ 1 天前 ・ 6
批賴瑞隆靠派系資源勝出 白喬茵：高雄恐只有「地面市長」、沒有真正決策權
[Newtalk新聞] 針對民進黨高雄市長初選結果，國民黨高雄市議員白喬茵14日在臉書發文質疑，初選歷時一年多，最終由實體曝光率相對最低的賴瑞隆勝出，並非靠密集跑基層或勤走行程，而是仰賴鋪天蓋地的看板、文宣、廣告、媒體操作，以及固樁與宴請等方式，擊敗其他「幾乎用生命在衝刺」的同黨對手。 白喬茵指出，熟悉選舉運作的人都清楚，這樣的選戰規模所費不貲，外界普遍估計，一年多來恐投入數千萬元甚至上億元，也再次印證在台灣政治現實中，資金與組織動員往往比候選人勤跑基層更具影響力。她質疑，賴瑞隆個人是否真有如此雄厚財力，答案顯然是否定的，背後關鍵在於長期資金充沛的派系奧援。 白喬茵直言，派系願意不計成本、豪賭式力挺，究竟看中的是候選人的施政能力與人格魄力，還是「可愛、聽話、且高度可操控性」，值得社會深思。她也點名，新潮流確實培養出不少基層民代，在論述與觀點上具備優勢，但一旦歸順派系，政治生命往往與派系利益深度綁定，優點是團結互助，缺點則是責任分攤、利益共享，讓人難以對派系問題提出批判。 白喬茵進一步指出，從人事布局、資源配置、利益綁樁，到國營事業與大型工程標案，新潮流長期使用公部門資源的方式備受爭議，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 3
伊朗全國大斷網將近7天 創最長紀錄
伊朗哈米尼政權上週四（8日）為了對付風起雲湧的全國大抗爭時，「拉下開關」進行全國大斷網，電話也幾乎不通，目前斷網時間已經將近７天。網路自由監督組織表示，這已經創下世界最長的斷網紀錄。太報 ・ 1 天前 ・ 1
關稅15%不疊加+最惠國待遇 蕭美琴：感謝鄭麗君、楊珍妮爭取最大利益
談判多時的台美對等關稅終於拍板，美國對台對等關稅為15%不疊加，針對232條款半導體及其衍生品關稅，美方也承諾給予最優惠待遇。對此，副總統蕭美琴表示，誠摯感謝行政院鄭麗君副院長的卓越統籌，以及楊珍妮總談判代表所率領的經貿辦團隊。謝謝你們憑藉高度專業與韌性，在複雜的國際局勢中，為台灣爭取最大利益。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 14
陳玉珍遭爆自稱「福建人非台灣人」 秀身分證反擊：對中華民國的歷史不了解
反紫光奇遊團成員許美華昨(15)日發文表示，美國智庫友人幾個月前拜訪國民黨立委陳玉珍，探詢兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說「不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打...華視 ・ 22 小時前 ・ 15