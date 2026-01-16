幕後／陳昭姿留任餘波未了！民眾黨團委員會分配大風吹 黨內憂戰力打折扣

民眾黨前主席柯文哲（右）、立委陳昭姿（左）。資料照。廖瑞祥攝



民眾黨前主席柯文哲因承諾立委陳昭姿不受兩年條款限制，完成代理孕母解禁才需要卸任，因此除了明年才離任的劉書彬及陳昭姿外，黃國昌等6人2月1日都將去職。不過，陳昭姿續留立院，打亂民眾黨各委員會的佈局，黃國昌上週陸續通知候任立委「委員會安排可能會改變」，據了解，原規劃並熟捻財政委員會的王安祥，因此將改派至外交國防委員會，其他人也面臨「大風吹」，黨內憂心，委員會各有專業，臨時調動恐怕會讓戰力打折。

柯文哲在競選總統時提出「兩年條款」，每個不分區立委任期兩年，期滿後交棒給後順位者遞補，希望藉此讓更多人進國會，而不分區第9到16名依序為，東吳大學政治系教授劉書彬、資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配李貞秀、前立委許忠信。

早在2024年2月新一屆立法院開議時，柯文哲就提出「備位立委實習生」的想法，讓備位立委根據自己的專業，與現任立委一對一學習，當時組合為「劉書彬、林憶君（國防外交）」、「洪毓祥、林國成（交通）」、「蔡春綢、吳春城（教文）」、「王安祥、黃珊珊（財政）」、「邱慧洳、陳昭姿（衛環）」、「陳清龍、麥玉珍（內政）」、「李貞秀、黃國昌（司法法制）」、「許忠信、張啓楷（經濟）」。

不過吳春城去年2月因壯世代爭議提前一年辭職，接任的劉書彬也只好承擔吳在教育文化委員會的工作。時隔一年多，兩年條款的爭議再度浮上檯面，陳昭姿因未完成代理孕母解禁而多次暗示會續留立法院，後來柯文哲公開承認，自己當初邀請陳昭姿加入不分區立委的時候，即便當時有兩年條款，但他還是承諾陳「一定讓你在任內可以完成這個法案」，變相讓陳不受兩年條款限制。

牽一髮動全身 委員會分配大風吹

陳昭姿續留立法院，讓民眾黨團在新會期的委員會佈局出現極大變化，據了解，黃國昌上週陸續通知現任、備位立委，表示「委員會安排可能會有改變」，並召集備位立委到黨團開會溝通、討論。知情人士透露，新會期委員會分佈如下：王安祥（國防、外交委員會）、劉書彬（財政委員會）、洪毓祥（經濟委員會）、陳清龍（交通委員會）、蔡春綢（教育、文化委員會）、邱慧洳（衛生、環境委員會）、陳昭姿（司法、法制委員會）、李貞秀（內政委員會）。

該人士說明，劉書彬原本會按照一開始的規劃，在新會期進入國防外交委員會，讓具有體育專業背景的蔡春綢接棒教文委員會，但黨團研判，新會期需要處理1.25兆國防特別條例，國防外交委員會是重中之重，劉書彬過去一年的表現卻令人不敢委以重任，像是搞不清楚狀況、失言、又爆出施壓助理撤簽連署，所以臨時決定改由外語能力不俗、具有對外經驗的王安祥接下重任，劉則改為財政委員會。

對於新安排，有備位立委受訪時低調表示不願多談，但坦言「沒想到要去這麼『硬』的委員會」，也有人樂觀看待，認為可以給大家重新選擇的機會，並非壞事。

不過有黨內人士認為，「備位立委實習生」制度已經運作一段時間，當初就是為了讓備任立委提早進入狀態而設計，因為委員會各有專業，現在臨時調動恐怕會讓戰力打折。他舉例，王安祥具有勞工專業、邱慧洳則有醫護相關背景，兩人屬性相近，都適合在衛環委員會發揮所長，但後來安排王安祥接任財政委員會，王也積極向黃珊珊學習、兩人溝通也密切，結果現在王被臨時改派至國防外交委員會，要在短時間內上手是一大挑戰。

陳昭姿盼留守衛環 說服接受調動成內部挑戰

針對黨團規劃改任司法、法制委員會立委，陳昭姿受訪時表示，一切等待黨團定案，但她很希望可以留任衛環委員會，看到代理孕母解禁的那一天。她強調，前陣子委員會審查條文時，面對多名綠委連番砲轟，「只有我可以hold得住場面！」

黨內人士無奈表示，柯文哲為陳昭姿開特例，已經讓部分現任立委相當不滿，趁機發難爭取續留立法院。他指出，陳昭姿是少數由柯文哲親自挖角進入民眾黨，而且兩人早在陳水扁民間醫療小組就相識，情誼深厚，雖然開特例不對，但考量陳昭姿的特殊性，可以諒解柯的決定，僅希望陳願意妥協，接受調動。

該人士說，接下來會繼續說服陳昭姿，向陳傳達「在其他委員會還是可以繼續推動代理孕母解禁」的訊息，如果陳拒絕，恐怕會引發黨內強烈反彈。

