幕後／驚悚！擄人、凌虐、拍裸照威嚇 黑道學霸「京葵」旗下幫派暴力手段全揭露

台北地檢署2016年起訴書完整揭露，黑道學霸「京葵」主導的「京詠昇犯罪組織」不僅涉及一般鬥毆、討債事件，更長期以高度組織化方式，從事擄人、凌虐、恐嚇及重傷害等暴力犯罪，部分犯行手段兇殘，甚至明知被害人未成年仍強行下手，行徑令人髮指。

「京詠昇」在處理糾紛時，經常以多人包圍方式，強行將被害人押上車輛，限制行動自由後，載往偏僻公園、河濱、高架橋下或鐵皮屋等處。被害人一旦到場，就遭多名幫眾圍住，過程中不斷遭言語恐嚇，有人亮刀作勢砍殺，製造高度恐懼氣氛。

檢方查出，幫派成員事先會透過微信群組集結人手，由核心成員指揮，並指定拍攝者，全程記錄犯案過程。

球棒、刀械齊下 逼下跪、敲手指

在多起案件中，被害人遭迫下跪，雙手攤平於地，由幫眾持球棒、木棍或鋁棒敲擊手指及關節，造成骨折與劇痛；部分人被以褲子套頭、強行脫去衣物羞辱，幫眾一邊毆打，一邊高喊「給他死」等語。

檢方指出，凌虐過程全程錄影、拍照，事後立即上傳至幫派微信群組，作為向上級「交差」及震懾他人的工具。

其中一名被害人遭10多人虐打長達十多分鐘，事後出現橫紋肌溶解症、腎功能受損、手指骨折及全身多處挫傷，屬重大傷害。檢方指出，該名被害人遭凌虐後仍被恐嚇不得報警，否則將對家人不利。

起訴書也揭露，幫派成員明知部分被害人未滿18歲，仍遭以相同方式施暴。檢方指出，未成年被害人在校園外遭埋伏擄走後，被帶往鐵皮屋或隱密處所，遭鐵鍊綑綁頸部限制行動，並被迫配合拍攝裸照，作為日後威脅不得報警的手段。

檢方查出，未成年被害人遭鐵鍊綁頸限制行動，並被以電擊棒電擊腿部、生殖器及頭部，甚至以打火機燒灼腳掌底部，過程同樣遭拍攝裸照、影片作為威嚇手段，行徑極其殘忍。

京詠昇犯罪組織在多起擄人案件中，刻意以性羞辱與性暴力手段作為控制被害人的工具。檢方當時查出，被害人遭強行限制行動後，除遭一般毆打外，還被迫脫去全身或部分衣物，供幫眾拍攝裸照及凌虐畫面。

部分被害人被命令下跪、褲子被套在頭上遮蔽視線，甚至被迫咬住鞋子或配合拍攝羞辱性影像，過程全程錄影、拍照，並即時上傳至幫派微信群組，用來示威和向上級交代。

檢方當時認定，「京詠昇犯罪組織」犯行已非單純傷害或恐嚇，而是結合擄人、重傷害、性暴力及組織犯罪的重大案件，對社會安全造成嚴重威脅，為此提起公訴，請求法院重判。



