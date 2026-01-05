幕後/ 高成本、不成功 中國對台軍演三大目標全落空 國安人士：事前掌握徵侯
中國在2025年12月29日猝然發動對台軍演，直到最後一天12月31日，不過，台灣卻照常舉行大型跨年活動、各地施放煙火，國安人士指出，中國演習設定三大目標，企圖封控台灣周邊，及塑造「無預警、難以防備」的印象，並且還企圖散播台灣政軍指揮紛亂，指揮不到位等假訊息，但國安人士指出，事實上我方早在11月就高度注意共軍出海等徵侯，而中國這三大目標都沒有達成，整體來說是一場「高成本，不成功」的演習。對於中國演習命名代號「正義使命-2025」，國安人士也批評中國用「正義」一詞包裝對外威權輸出的狀況，事實上符合中國命理學「命中缺什麼就取什麼名字」。
在日前一場會議中，國安單位針對中國日前在2025年末對台發動的代號「正義使命-2025」軍演，對其發動演習的決策背景、目標，以及實地達成的效果進行分析。國安人士首先指出，中國這次演習設定三大目標，其首要目標是企圖對台灣周邊在某種程度上透過在台灣周邊造成，實質封鎖，造成台灣民眾恐懼。
國安人士表示，中國在29日當天一早對外宣稱在台灣周邊劃設7塊危險區域進行演習，就像是在台灣地圖周邊「貼好幾塊膏藥」，並稱在12/30舉行實彈射擊，實際上根據國防部了解，應該是8個演習區，中共試圖進行封鎖控制台海周邊，但結果是「封控」沒有達到成果，台灣運作一切如常。在軍演第一天12/29，當天台灣股市集中市場創下歷年新高，相對之下，中國上海股市卻大跌。
而接著在12/31演習第三天，台灣各地慶祝跨年，但反觀中國這次很多大城市包括上海杭州等，跨年沒有煙火，有些城市限制群眾活動，甚至是取消相關群眾活動，但台灣反而生活都一切如常。
國安人士指出，因應中國軍演對於民航方面的影響，交通部在得知中共軍演消息後，第一時間採取替代航線，「坦白講，國際線上確實因為會比較注意安全，當時有做替代航線規劃，航空流量都正常」。原本估計會有10萬旅客有受到影響，但根據統計實際影響不到10萬人。交通部也明確告知旅客們，是因為中國在區域間發動演習，讓各國旅客都知道是來自於中國的軍演才造成航班誤點等不方便。
至於台灣周邊的海上航行方面，國安人士以國際船舶定位軟體的圖資說明，以12/30當天仍有大量船舶通過台海國際水域。可以看出「台灣海峽周邊真的是世界的動脈，而且是主動脈」，也顯示出在中共對台三天軍演時，船隻都維持正常通行。包括可以從海巡署公布照片看到，12月31日海巡署艦艇在監控驅離海警船，旁邊是航經台灣海峽的國際商船跟貨船，都是正常航行，中國沒有達成實質封控，也沒有達成執法，這是因為「我們全程緊盯，讓他們不可能做相關的動作」
國安人士進一步指出，中國企圖達到第二個目標是塑造「無預警，很難防備」的印象，不過，其實我方掌握早，對應快，並未讓中國達到此一目的，而且中國海警遇上我方海巡署用英語廣播，強調在國際海域執法，對方卻不知所措，只能說「大家講中文」來對應，意外製造出笑料。
國安人士表示，先前國安單位就曾指出，中國從11月中以來，就在海上有大量兵力的部署，同時也示警在12月13日「國家公祭日」，可能有對日的相關行動，儘管沒有發動，但中國持續在海上維持相當規模的兵力，「國安單位其實蠻早就掌握動態，也蠻精確知道演習期間，因為從11月中國在東北亞部署開始就有高度注意，這次演習逐步部署也都在完整掌握當中。」國安人士也點出，國安局長蔡明彥在12月於立法院備詢時候就有透露，共軍可能狀況就有相關因應。
中國實際的軍演啟動後，國防部也馬上啟動「立即備戰操演」，對所有海上跟空中訊息也有做完整的相關對應，國安人士分析，國軍與海巡等單位，應對中國軍演在戰術上分為兩部分，第一是「看得到」，第二個是「做得到」。
在「看得到」的部分，包括空中來的中國軍機，國防部應對時就陸續釋放空中偵照，F-16V戰機上的「狙擊手」（Sniper）莢艙盯著中共殲-16、空警-500、空中加油機等，「這是告訴大家看得到就打得到，海上來的還有國軍的監控畫面，讓國民知道國軍都在崗位上，海上船隻也都在安全確保下正常航行。」國安人士說。
而在認知作戰方面，中國同步也透過官媒、社交平台，甚至在台灣或不同的協力者散布錯假訊息，發動攻勢，企圖擾亂民眾認知。但國安人士也笑說「說『國防部長請假』，這是我第一次聽到這麼創意的。」
至於在「做得到」的部分，國安人士強調，包括海巡艦艇與海軍、空軍，「只要中國想要往裡面推的，想越過24海浬的，就是推出去！」
國安人士也說，大概2年前開始，在國安會的指導下，台灣對於所有中國的包括空中或是水上威脅，在國際頻道上廣播，除了中文也還包括英文，「不是故意講英文，重點是因為是國際航道。」因此採取英語的國際廣播，表明中華民國台灣的軍方跟海巡正在執法，對此，中國在因應上有點手足無措，中方人員只好說「我們都是中國人，應該要用中文交流」國安人士笑說，意外造成這個笑果，也是始料未及。
由於中方這次「物理上」，「訊息上」兩方面都沒有辦法操作所謂「執法」，或是把台灣視為「內水」的操作，這次只能公布合成，或是「長焦」的影片，國安人士也說，這就像是中國名作家魯迅的著作「阿Ｑ精神」、自嗨的一些動作。
至於中國軍演的第三項目標，是散播「指揮紛亂，指揮不到位」的錯假訊息，國安人士說，但也因為我國國安單位與軍方等單位均有過去的應對經驗，並由過去許多中國訊息戰、認知戰的態樣系統性的整理出其操作模式，能夠加以應對，也讓中國此一目的無法達成。
國安人士指出，事實上，在軍事防衛上，國軍啟動立即備戰操演，戰術動作都有按部就班。國安人士也注意到，這次在包括軍方於社群平台發佈的圖文、影片等，都有國民、民眾們主動到留言框上發訊息替國軍加油，這是滿特別的狀況。
因爲事前掌握徵侯，國軍第一時間的立即備戰操演，到軍演3天期間各種應對跟各種作為，都可以按部就班進行，國安人士強調，「這是一直累積的經驗」，第二部分是台灣慢慢有系統掌握到複合的威脅跟混合戰態樣，累積的一些整體作為經驗來應對中國軍演，這就使得中國從去年11月升高對日本威脅之後，前後對於菲律賓，以至於這次對台灣軍演，最後都沒有達到想要目標。
