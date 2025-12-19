幕後／黃國昌的新考驗！高虹安滿血回鍋新竹市長 黨內估新勢力漸成形

新竹市長高虹安助理費案，二審宣判貪污無罪，12月18日復職。新竹市政府提供



新竹市長高虹安助理費案二審大逆轉，貪污無罪的情況下，讓停職17個月的她強勢回歸新竹市政府。民眾黨內高層表示，藍白原本就有共識「非高虹安不讓」，將全力支持高競逐連任。資深黨員分析，黨主席黃國昌「跨不出淡水河」已經讓地方累積許多不滿，加上明年2月黃離開立法院，就會變成陽春黨主席，高作為黨內最高的民選職務，若順利撐過司法訴訟考驗，跟黃就會出現此消彼長之勢，在黨內很有機會形成一股新勢力。

高虹安因涉嫌詐領助理費一審被判刑7年4月，不過二審出現逆轉，貪污部分無罪，偽造文書罪則判刑6月，讓停職17個月的高得以重返新竹市政府。高虹安上週四復職時表示，「人生被迫按下暫停鍵，漫長得像是過了一個世代。」對於2026地方大選，她強調自己先回到市府工作，後續將拜會民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文，有下一步決定後再對外說明。

新竹市有望延續2026藍白合

對於高虹安復職新竹市長，黃國昌上週三在廣播節目中表示，過去在罷免行動期間，民眾黨、國民黨在新竹市並肩作戰，已建立起合作基礎，2026年地方選舉中，新竹市將有望成為第一個達成藍白合的縣市。

值得注意的是，高虹安去年7月在一審宣判有罪當天就宣布退出民眾黨，黨內人士表示，目前尚未收到高虹安的入黨申請，而根據黨內「入黨申請審議辦法」規定，黨員聲明退黨者，一年內不得再申請入黨，再申請入黨時，須說明前次自願退黨經過，並表明再入黨理由，向中央黨部提出申請後，由中央評議委員會審核。有中評會委員表示，高主動退黨已超過一年，再入黨問題不大，高只要遞出申請，中評會一定會「開綠燈」。

對於高虹安在2026的角色，黨內人士表示，內部早有共識，如果二審無罪，就一定會徵召高競逐連任，雖然高等檢署已研議上訴，官司仍有變數，不過黨內目前還是會徵召高，時間點應該會在明年初。該人士說，黨內雖然對高虹安充滿信心，但也不是沒有「Plan B」，副市長邱臣遠依舊會勤跑基層，累積更多知名度，萬一高被官司拖住腳步，邱就有可能代替上陣。

談到新竹藍白合，該人士難掩憂心，指出兩黨初步有共識「非高虹安不讓」，但萬一由邱臣遠上陣，藍營會不會繼續禮讓，將會成為變數，需要兩黨好好坐下來談，但目前尚未啟動有關2026的討論。

高虹安挺過司法考驗 將成兩顆太陽中「升起的月亮」

民眾黨自創立以來，創黨主席柯文哲固然是精神領袖，在黃國昌加入前，黃珊珊、高虹安都是黨內珍貴的政治明星，兩人都參與2022年地方選戰，黃珊珊最終鎩羽而歸，高虹安則以9.8萬票擊敗民進黨沈慧虹、國民黨林耕仁，成為柯後第二位民眾黨地方首長，氣勢一時無量。不過高上任後不久就陷入論文抄襲、詐領助理費等案，上任不到一年就被內政部停職，加上退出民眾黨，重挫高在黨內的地位。

有資深黨員認為，黃國昌雖然是黨內第二個太陽，號召力僅次於柯文哲，但黃「跨不出淡水河」已經讓地方累積許多不滿，加上他明年2月離開立法院，就會變成陽春黨主席；如果新北市長藍白決定初選，而黃國昌又不敵藍營候選人，無論在黨內、黨外，個人聲勢都將直直落。

該資深黨員進一步指出，反觀高虹安已經挺過大罷免考驗，而且不同意票遠高於同意票，只要這次再撐過司法考驗，高就會被塑造成二度擊敗民進黨的人，加上因市長身份可以回歸中央委員會，勢必成為媲美太陽的月亮。

他透露，高虹安無論在立委，還是市長時期，都很踴躍在中央委員會發言，是個有想法的人。「而且她只會聽柯文哲、郭台銘的話，跟郭董的關係比跟柯還密切」，如果郭台銘有意加強在民眾黨的影響力，高虹安確實頗有威脅性。

地方人士也分析，縣市首長有行政資源，又可以培養子弟兵，像邱臣遠、市府民政處長施淑婷、市府發言人楊寶楨等，已經有「高家軍」的味道；如今藍白合尚未明朗，若高連任成功，再度成為黨內唯一地方首長，沒有司法枷鎖的她就有4年機會壯大自己，甚至可以抓住其他地方勢力支持，增加黨內話語權。

