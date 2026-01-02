生活中心／報導

老將新面孔！民視新聞資深台語指導老師廖天恩，自今年1月1日起正式站上主播台，接下晨間六點新聞播報工作。事實上，早在去年10月起，他便已開始代班主播，歷經多次實戰歷練後，如今正式定錨晨間時段，以最具音韻美感的台語，陪伴觀眾迎接一天的開始。廖天恩28年來在民視指導過無數新聞主播的台語發音，也曾擔任多部八點檔戲劇的台語顧問，包括蘇晏霈等演員皆出自其門下。民視台語新聞能長年維持紮實的播報基礎與卓越口碑，背後關鍵推手之一正是他。





幕後28年 從現「聲」到現「身」 廖天恩登台透早台語說新聞

廖天恩新聞製播經驗20多年，早已是許多觀眾耳熟能詳的幕後聲音。(圖／民視新聞)





談到第一天正式坐上主播檯，廖天恩笑說心情其實「複雜又緊張」。過去從事配音與幕後製作，工作相對單純，只要專心把聲音顧好；沒想到一站上主播台，事情立刻多了起來，不但要梳妝、穿上西裝，還得對著讀稿機播報新聞。這一整套流程，坦白說都不是他平常會做的事。從熟悉的幕後走到全然不同的幕前角色，讓他一度覺得既新鮮又不太習慣，但也正因如此，更感受到這份工作的挑戰與意義。

躲避球的台語怎麼說？

「台語就是我的母語。」私底下，廖天恩總是妙語如珠，不但熟悉台語俗諺，還能即興對聯、押韻接句。他教學的第一堂課必定強調，語言不只是溝通工具，更承載地方的根本與文化認同，因此說話不能含糊，咬字必須清楚，才能準確傳達意思。也因為這樣，他在新聞製作與教學上，對每一個字詞都格外講究。廖天恩強調，在台語新聞裡沒有隨便的說法，每一個詞彙都經過用心考證。實務上約七成新聞用語可在教育部台語辭典中查詢，其餘則必須回到生活經驗與語言脈絡，請教耆老，再反覆推敲。像是「堰塞湖」，取其坍方造成阻塞之意，翻譯為「pang-suann-ôo」；「躲避球」則依據遊戲規則與動作特性，唸作「póo-bah-kiû」。

聽台語說台灣 重新認識各地鄉鎮

「你知道烏克麗麗嗎？台灣的雲林，其實是全世界重要的產地之一！」廖天恩對台語的投入，也延伸到對地方的關注。過去他曾親自致電全台各鄉鎮公所，打了上百通電話蒐集資料，整理地方產業與人文特色，相關內容也將在六點晨間新聞中播出。最特別的是，廖天恩以自創台語詩詞作為開場，從恆春出發，依序介紹各地鄉鎮的特色與故事。透過台語七聲八調的獨特節奏，讓敘事情緒更豐富、細節也更到位，帶領觀眾在晨間新聞時間更認識台灣，也更貼近台語的魅力。







原文出處：幕後28年 從現「聲」到現「身」 廖天恩登台透早台語說新聞

