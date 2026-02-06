幣圈大屠殺！單日46萬人慘遭爆倉 22億美元蒸發「血流成河」

財經中心／師瑞德報導

比特幣今晨上演驚魂記！價格一度摜破6萬美元大關，隨後V轉暴漲5000美元。過去24小時全球近46萬人爆倉，蒸發22億美元。專家示警，「數位黃金」避險神話破滅，若守不住關鍵價位，恐下探3.8萬美元。（AI製圖）

幣圈經歷了驚心動魄的「黑色星期五」！在市場恐慌情緒全面引爆下，比特幣（Bitcoin）價格今（6）日清晨一度失守6萬美元大關，創下15個月來新低。根據統計，過去24小時全球近46萬人慘遭爆倉，總金額蒸發超過22億美元（約新台幣700億元）。然而，就在市場一片絕望之際，低接買盤湧入，比特幣隨即上演「大怒神」式V型反轉，短線狂拉近5000美元，讓投資人看傻了眼。

46萬人斷頭！川普上任以來最慘一役

「這根本是屠殺！」根據CoinGlass數據顯示，截至今早8點，單日爆倉人數高達45萬9595人，最大一筆爆倉單發生在幣安（Binance），一名投資人瞬間賠掉1202萬美元（約新台幣3.78億元）。

這波跌勢來得又急又兇，比特幣從7萬美元一路殺破6.2萬美元重要支撐，今早更一度下探59,930美元，創下美國總統川普上任以來最疲弱表現。市場分析，儘管川普高喊要讓美國成為「加密之都」，但聯準會鷹派抬頭、降息預期落空，讓風險資產面臨沈重賣壓。

說好的避險呢？數位黃金神話破滅

《CNN》分析指出，這波下跌最反常的是，在地緣政治緊張、黃金頻創新高之際，被譽為「數位黃金」的比特幣卻遭到無情拋售，今年以來跌幅已近20%。

德意志銀行示警，傳統投資人正在退場，加密貨幣已從避險資產被打回「高度投機標的」。這也重創了採取「囤幣策略」的上市公司，指標股Strategy（前身MicroStrategy）股價自高點腰斬逾七成，面臨嚴峻考驗。

大怒神V轉！守不住恐下探3.8萬

儘管早盤一度跌破6萬美元，但隨後買盤進場抄底，比特幣價格迅速回升至6.4萬美元附近，單日震幅超過14%。不過，華爾街機構仍看淡後市，認為若無法站穩6.2萬美元關鍵水位，不排除進一步下探3.8萬美元。幣圈恐慌指數目前處於「極度恐懼」狀態，投資人宜繫好安全帶，恐怖的震盪恐怕才剛開始。

