幣圈寒冬慘賠6.6億！黃立成遭清算逾200次 元旦霸氣喊：回來當「大哥」

娛樂中心／程正邦報導

黃立成多次遭清算仍「滿血復活」重返加密市場，以4588.8888的神祕數字大舉加碼倉位，引爆討論。（翻攝自臉書／黃立成 Jeffrey Huang）

淡出演藝圈、近年深耕 Web3 與加密貨幣市場的「麻吉大哥」黃立成，2025 年在幣圈經歷了極其動盪的一年。隨著 2026 年元旦到來，這位曾遭逢 200 次爆倉清算、損失高達新台幣 6.6 億元的幣圈傳奇，在社群平台發出豪氣宣言，試圖在新年重振旗鼓，再度引起全網瘋傳。

黃立成加密貨幣帳戶遭「完全清算」，全部損失高達2,023萬美元（約新台幣6.58億元）。（圖／翻攝自Lookonchain X）

自嘲「Uncle」成迷因 元旦發照氣場依舊

元旦凌晨，黃立成於社群媒體上傳了一張近照。照片中的他身穿深藍色外套，雖兩鬢已見斑白，神情卻相當嚴肅且銳利。他在文中寫道：「去年我是 Uncle，今年回來當『大哥』！新年快樂！」

廣告 廣告

「Uncle」這個封號源自他去年在市場爆雷期間，面對虧損仍直白回應網友的自嘲金句。當時他引用過去電影作品的梗，將自己比喻為沉潛的叔叔輩，意外在網路圈形成一股「Uncle 迷因」。如今喊話重回「大哥」寶位，展現出他對 2026 年行情翻盤的強烈野心。

黃立成新年釋出帥氣自拍照，霸氣誓言「回來當大哥」。（圖／翻攝自臉書）

幣圈慘痛紀錄：清算破 200 次、外國網友也開酸

黃立成的 2025 年走得並不順遂。自 10 月加密貨幣行情劇烈波動以來，他多次在高槓桿交易中失利。據區塊鏈數據顯示，他被清算的次數累計已突破 200 次，堪稱幣圈「最狂抗壓王」。外界估算其帳面損失超過 2,000 萬美金（約新台幣 6.6 億元），但他憑藉雄厚的資金底氣，即便面對鉅額虧損仍未退出戰場。

他在元旦也同步以英文發文「Let’s get it!」，不料卻遭外國網友神回覆：「Get what? The 226th liquidation?（Get 什麼？第 226 次清算嗎？）」毒舌評論讓不少台灣網友笑翻，也見證了大哥在國際幣圈的高度關注度。

粉絲力挺：不管是 Uncle 還是大哥，你都是傳奇

儘管清算數據驚人，黃立成的鐵粉們依舊在新年貼文下熱烈應援。網友留言打趣道：「大哥新年快樂，希望今年清算次數歸零」、「這種財力跟心態，果然只有大哥才辦得到」。也有不少人期待他能再次帶領社群在 NFT 或新幣種中翻身。

更多三立新聞網報導

別再問郭書瑤！春風跨年自爆「半夜偷哭」 急徵成家對象條件曝

台東跨年「醉」精彩！A-Lin 狂吐金句 限制縣長致詞秒數網笑瘋

蕾菈斷捨離「反骨」結束二婚 元旦自剖心路：不再執著

王仁甫19歲正妹女兒「手搖店打工」 季芹感性曝孩子新旅程

