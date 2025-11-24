幣圈寒冬重擊川普家族！財富慘蒸發10億美元
[NOWnews今日新聞] 近期加密貨幣市場疲軟，台灣知名藝人「麻吉大哥」黃立成被傳連續爆倉，資產大幅縮水。事實上，許多加密貨幣投資人在這波向下修正的行情中均慘賠，包括美國總統川普家族也是如此，根據彭博億萬富豪指數估算，川普家族的財富自9月初以來，已經蒸發了10億美元，主要就是因為加密貨幣表現不振。
綜合外媒報導，川普家族名下的加密資產近期遭遇全面重創。以川普名字命名的迷因幣自8月以來已下跌約四分之一，川普次子艾瑞克．川普（Eric Trump）持有的比特幣挖礦企業股價從峰值腰斬；而川普集團旗下的社群媒體公司股價也在歷史低點徘徊。這輪拋售潮是更廣泛數位資產市場崩盤的一部分，整個加密資產市場已蒸發超過1兆美元，而今年大力擁抱加密貨幣的川普家族，家族財富也從9月初的77億美元下跌至67億美元，足足縮水了10億美元。
面對市場逆風，艾瑞克．川普堅定發聲表示，「現在是絕佳的買入機會，那些在下跌中承接買入並扛住波動性的人將成為最終贏家。我從未如此看好加密貨幣和金融體系現代化的未來」。
艾瑞克．川普的樂觀並非完全沒有道理，儘管川普家族持有的加密貨幣正在暴跌，但他們在這些項目中建立了一定的緩沖機制。比如說在共同創立的加密平台World Liberty Financial中，無論代幣帳面價格如何變化，川普家族仍可分得代幣出售所得的一部分。不過，川普家族的追隨者們可能就沒有那麼幸運，今年8月出手購買川普家族加密幣的ALT5 Sigma Corporation，股價已經崩跌75％；和川普家族合作的比特幣挖礦公司American Bitcoin Corp，股價也腰斬超過一半。
喬治城大學金融學教授安哲（Jim Angel）分析表示，「散戶投資人只能投機，而川普家族不僅可以投機，還能自己創建代幣、出售代幣，並從這些交易業務中賺錢」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
