幣圈寒冬「遭清算逾200次」！黃立成慘賠6.6億 舊愛不忍發聲了

記者蔡維歆／台北報導

麻吉大哥輸到美丁美當！黃立成週虧1億台幣 現浮虧仍達53萬美元。（圖／資料照）

昔日以「麻吉大哥」聞名演藝圈的黃立成，近年來轉戰虛擬貨幣市場，本來玩得風生水起，沒想到去年10月起不僅已遭清算高達200次，更傳出累計虧損高達新台幣6.6億元。對此舊愛劉容嘉也回應了。

被問及黃立成投資新聞，劉容嘉虧對方：「他好像應該要保養一下吧。」原因是先前傳出黃立成入手陶朱隱園，當時他本人一度透過Threads回應：「Uncle村幾枝懶x，買三小旋轉大樓。」並配上一張自己的自拍照，在網路上引起熱烈討論。

劉容嘉曾跟黃立成交往。（圖／翻攝自臉書）

根據《自由電子報》報導，劉容嘉憶及這畫面開玩笑說：「我覺得這些畫面很好笑，他好像應該要保養一下吧，他也50幾歲了。」而劉容嘉跟小開男友交往13年，去年2月男友身份被爆出是日本連鎖網紅咖啡品牌%ARABICA在台灣代理商的股東，2人住台北市敦化南路上超過2億的豪宅，有開賓士車的司機接送，如今劉容嘉也低調表示已經單身半年，苦笑解釋當時開賓士車的是姨丈，「車上明明還有我的表妹、阿姨，全家人都在。」並不是什麼司機。

