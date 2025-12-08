幣圈新歷史！3億用戶足安心！幣安獲阿布達比「最高監管認證」

財經中心／師瑞德報導

幣圈震撼彈！幣安正式宣布取得阿布達比ADGM全球牌照，成為史上首家獲此殊榮的交易所。執行長鄧偉政霸氣表示，這代表合規達到國際最高標準，3億用戶資產更安全。旗下三家實體將於2026年1月5日正式啟動受監管業務，阿聯酋官方更力挺幣安是金融創新領頭羊，數位資產監管新時代正式來臨！（圖／幣安提供）

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）今日宣佈一項震撼業界的里程碑，正式獲得阿布達比國際金融中心（ADGM）金融服務監管局（FSRA）核發全球營運許可。這不僅是幣安在合規路上的重大勝利，更使其成為首家在ADGM監管框架下，取得此類完整全球牌照的虛擬資產交易所，為數位資產產業樹立了全新的監管標準。

本次核准範圍涵蓋幣安旗下三家在ADGM營運的獨立實體，分別針對交易所、清算託管及經紀自營商業務取得特定許可。其中，「Nest Services Limited」（將更名Nest Exchange Limited）獲准經營多邊交易設施，負責現貨及衍生品交易；「Nest Clearing and Custody Limited」取得清算與託管資格，確保資產安全；「BCI Limited」（將更名Nest Trading Limited）則負責場外交易（OTC）及資產轉換服務。這意味著幣安從交易撮合到資產保管，全流程皆納入國際頂尖的監管體系。

幣安共同執行長鄧偉政（Richard Teng）表示：「能在ADGM備受推崇的監管框架下取得牌照，證明了幣安對合規、透明度及用戶保護的堅定承諾。ADGM是全球最具聲望的金融監管機構之一，這項許可讓我們的用戶可以安心，因為幣安的營運完全遵循國際最高標準。我們感謝FSRA的前瞻性監管，這將在保障用戶的同時促進產業創新。」

阿布達比國際金融中心主席Ahmed Jasim Al Zaabi閣下亦對此表示歡迎，他指出：「幣安的加入彰顯了阿布達比作為國際領先金融中心的地位。我們期待幣安能善用ADGM前瞻性的監管框架，為全球金融體系的創新與包容性做出貢獻。」

坐擁全球超過3億註冊用戶、累計交易量突破125兆美元的幣安，此次取得ADGM牌照，將進一步鞏固其在數位金融領域的領導地位。幣安宣布，在完成最終營運準備後，Binance.com預計於2026年1月5日正式在ADGM啟動受監管業務，開啟機構與零售用戶採用的新篇章，也再次確立阿聯酋作為全球金融服務創新樞紐的關鍵地位。

