幣圈痛點有解！台新銀行聯手HOYA BIT 首創「24H出金零時差」

財經中心／師瑞德報導

台新銀行今（24）日宣布攜手 HOYA BIT 交易所，啟動新臺幣信託業務合作（圖）。針對幣圈24小時交易特性，台新提供全天候金流服務，用戶享有即時入金、24小時內出金的極速體驗，解決假日資金卡關痛點，打造安全便利的虛擬資產交易環境。（圖／台新銀行提供）

加密貨幣市場24小時全年無休，但投資人的資金流動卻常被傳統銀行的營業時間「卡」住？為了解決這個長久以來的痛點，台新銀行於今（24）日宣布與國內虛擬資產交易所 HOYA BIT 禾亞數位科技正式展開新臺幣信託業務合作。這項合作不僅象徵傳統金融與新興科技的深度融合，更透過台新銀行強大的金流代收付服務，讓用戶享有「即時入金」與「24小時內出金」的極速體驗，徹底打破過往週末或連假資金動彈不得的窘境。

廣告 廣告

打破T+N天魔咒 假日也能靈活調度資金

有別於股市有固定的開收盤時間，加密貨幣市場是全天候運行，行情波動往往發生在深夜或週末。過去投資人若想在假日入金抄底，或急需出金周轉，常因銀行休假而被迫等待下一個工作日，冗長的流程嚴重影響資金靈活度。

台新銀行此次與 HOYA BIT 的合作，正是瞄準此一痛點。透過雙方系統串接與信託契約架構，由台新銀行受託管理用戶的法定貨幣資金。當 HOYA BIT 用戶提交出入金申請後，即便是在深夜或連續假期，也能享有即時入金、並在24小時內將資金匯回綁定帳戶的服務。這不僅縮短了傳統金融與虛擬資產市場的「時差」，更為投資人建立了一條安全、透明且高速的資金連通道。

台新化身「信託守護神」 安全與速度兼得

台新銀行表示，金融服務不應侷限於傳統模式，在資產結構快速數位化的今天，如何協助用戶在不同資產間靈活調度是關鍵。台新銀行憑藉在數位金融領域的領導地位，特別是旗下 Richart 數位銀行深受年輕族群青睞的經驗，為企業客戶提供 24/7 全天候運行的金流服務。

透過這次合作，台新銀行將以嚴謹的風險控管與資安架構，為 HOYA BIT 交易所提供穩定的金流支持，打造更可持續的虛擬資產資金入口。這不僅是用金融業的「穩定」結合科技業的「速度」，更是助推台灣接軌國際金融市場即時化標準的重要一步，讓投資人在追求獲利的同時，也能享有銀行級的資產守護。

更多三立新聞網報導

學校屋頂變金礦！大同智能打造「智慧微電網」 南台科大搶頭香當示範

沒買黃金在廁所哭暈！2025飆漲135% 明年換「白銀」接棒噴出

能源轉型變這樣？壓垮光電業！協會示警：外資嚇到啟動「千億撤資計畫」

北漂工程師快返鄉！擷發科高雄研發中心啟動 打造在地AI最強大腦

