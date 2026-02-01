幣圈血流成河！比特幣失守8萬大關 黃立成慘遭清算241次、帳戶近歸零

財經中心／程正邦報導

麻吉大哥黃立成投資比特幣成富豪，如今週虧1億台幣輸到「美丁美當」！（圖／三立新聞網）

全球加密貨幣市場在 2026 年 1 月底迎來一場驚心動魄的「大屠殺」。受到中東局勢動盪與美國政局風險飆升影響，避險情緒高漲，投資者大舉撤出高風險資產。比特幣（BTC）於 1 月 31 日正式跌破 8 萬美元重要支撐，引發鏈上大規模連環爆倉。其中，知名的幣圈大戶「麻吉大哥」黃立成也難逃此劫，帳戶在極短時間內縮水至驚人的低點。

黃立成去年底砸4.6億久違發言，「故事仍在繼續」。（圖／翻攝自X平台@machibigbrother）

市場全面重挫：比特幣、以太幣連袂崩跌

2026 年 1 月 31 日被幣圈視為黑暗的一天，市場出現一年多來最猛烈的跌勢：比特幣摜破 8 萬美元大關，最低探至 78,719 美元（約新台幣 248 萬），創下自 2025 年 11 月下旬以來的最低點。以太幣同步跳水，失守 2,500 美元門檻，收盤落在 2,387 美元（約新台幣 7.5 萬）附近。

廣告 廣告

黃立成新年釋出帥氣自拍照，霸氣誓言「回來當大哥」。（圖／翻攝自臉書）

鏈上數據揭露：黃立成帳戶餘額僅剩約 65 萬

根據鏈上監測團隊 Lookonchain 的即時數據，這波跌勢讓長期採取高槓桿操作的「麻吉大哥」黃立成损失慘重。監控顯示在 31 日當天的短短 6 小時內，其帳戶便遭遇 14 次強制平倉。截至目前，該帳戶累計清算次數已高達 241 次。

截至 31 日上午 10 時許，黃立成的加密貨幣帳戶餘額僅剩 20,815 美元（約新台幣 65.7 萬元）。對比其過往動輒數億美元的交易規模，這筆餘額顯得極為慘澹。

饒舌歌手出身的黃立成（左二），過去以麻吉成員身分走紅。（圖／翻攝自黃立成Threads）

社群熱議：是堅持到底還是該停損？

消息傳出後引發網友熱議，不少人對其雄厚的財力與「堅韌」的意志感到驚訝，紛紛留言：「清算了兩百多次還不收手，這心理素質太強」、「看到餘額從億級縮水到萬級，真的是幣圈教科書級的慘案」、「槓桿真的是魔鬼，大哥這次看來真的被收割了」。

市場展望：ETF 資金流出、信心尚未回籠

分析師指出，目前加密貨幣市場面臨多重壓力。本週現貨比特幣 ETF 資金由正轉負，顯示機構法人的觀望氣息濃厚。此外，衍生品市場仍在消化去年底累積的過度槓桿，導致市場在交易清淡時極易出現「閃崩」行情。

目前市場普遍關注 75,000 美元（約新台幣 236 萬） 的關鍵價位。過去該區間曾多次出現強力買盤支撐，若此道防線失守，幣市恐將陷入更深層的寒冬。

Machi(@machibigbrother) has been liquidated another 14 times in the past 6 hours!



In total, he's been liquidated as many as 241 times.



His account balance is now down to just $20,815.https://t.co/P6lglcgpyohttps://t.co/5IZ5QFFY4Z pic.twitter.com/7BAj6I0X26 — Lookonchain (@lookonchain) January 31, 2026

更多三立新聞網報導

輝達北士科總部呼之欲出！黃仁勳笑談簽約非難事：將成台北最壯觀地標

弟邀網紅開箱700坪「白宮」遭指扯後腿 謝衣鳯：與我選縣長無關

海水藏金 50 億噸不是夢？日企研發「藻類煉金術」 金價崩盤關鍵曝

洗衣悲劇！羽絨外套成「重磅大水球」恐毀機器 內行曝真相

