幣安創始人出席達沃斯分壇 趙長鵬暢談加密貨幣未來「這3個」新方向

加密貨幣幣安創始人趙長鵬 22 日現身瑞士達沃斯小鎮，趕赴一場名為「金融的新時代」、世界經濟論壇 ( WEF ) 的分論壇。 圖 : 影片截圖

趙長鵬 22 日現身瑞士達沃斯小鎮，趕赴一場名為「金融的新時代」、世界經濟論壇 ( WEF ) 的分論壇。

這是這位全球最大的加密貨幣交易所創始人，在美國服刑 4 個月、交出高額罰金、卸任幣安 CEO 之後，第一次以「幣安創始人」身份出現在冬季達沃斯的公開議程上。

在卸任幣安 CEO 職務並經歷一系列身份變化後，趙長鵬坦言 : 「我現在沒有衝勁再去做新項目了，就是那種很累地去創業然後經歷過一次之後，我現在的狀況沒法再做到那樣子了，所以我現在主要是做投資。」

幣安（ Binance ）創辦人趙長鵬。 圖：翻攝自幣安臉書（資料照）

不過，即便有這些轉向，但談及行業變化，趙長鵬稱，從體感和資料來看，過去一年多時間美國總統川普的態度轉向影響下，整個加密資產行業在變大，曝光度放大，參與人數變多，主流傳統金融機構開始加速進場。

「美國的這個態度變化非常有標誌性意義，畢竟是一流強國，會影響西方世界的方方面面，」趙長鵬稱，在美國的帶動下，很多國家也開始對加密資產轉變態度，比如泰國、中亞幾國等。他進而提及長期居住的阿聯酋，「在阿聯酋的支持下，兩個月之前給了幣安全球幾乎所有業務的牌照，甚至還包括期貨。」

除了監管政策的變化之外，資金也在變化。「很多傳統基金他們沒法配置在加密資產，甚至像 JP Morgan 的 CEO 傑米戴蒙也公開反對過，但現在他都會推薦他的客戶配置一定比例的加密資產」，趙長鵬總結，近一年多以來，新增資金以傳統金融機構或家族辦公室等為主。

摩根大通董事長兼首席執行長杰米·戴蒙。 圖:翻攝自維基百科

趙長鵬指出，但在幣價狂飆突進漲幅下，對於跟風進場的散戶群體，積累起巨大風險。對於 24 小時不間斷交易、杠杆使用被過度縱容的加密資產而言，這亦是一個老生常談的話題。

「當任何一個人接觸新事物的時候，不要一口氣全部栽進去了，」趙長鵬建議，對於散戶而言，「要有一個學習的過程，同時風控也很重要，不要把自己很在意的錢全部放在裡面，可以用一小部分錢開始試。」

趙長鵬進一步指出，區塊鏈的重要性在過去十五、六年已經被證明，目前加密行業已有交易所和穩定幣兩個成熟產業，未來看好 3 個新方向：

加密貨幣示意圖。 圖：截取自區塊鏈分析供應商 Elliptic 的官網

一是代幣化（Tokenization），正與約 12 個政府探討將資產代幣化以實現經濟收益；

二是支付，隨著加密貨幣與傳統支付方式在後臺融合，支付業務將迎來大規模增長；

三是 AI，加密貨幣將成為AI 代理（AI agents）的原生貨幣，未來 AI 代理在處理實際支付需求時將直接使用加密貨幣。

