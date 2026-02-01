幣市再暴跌！麻吉大哥累計清算241次 帳戶慘剩65.7萬

麻吉大哥黃立成。(圖／中時新聞網)

美籍台裔男歌手「麻吉大哥」黃立成為嘻哈團體 L.A. Boyz 成員，近年逐漸淡出演藝圈，轉而投入電影投資、直播與加密貨幣市場，並以敢於高槓桿操作聞名幣圈。怎料近年頻頻傳出投資失利，昨（31）日加密貨幣市場再度出現劇烈震盪，他的帳戶在短短6小時內被強制清算14次，累計遭清算次數多達241次，帳戶餘額僅剩2萬815美元（約新台幣65萬7千元）。

加密貨幣市場1月31日晚間出現劇烈震盪，比特幣價格自晚間10點後一路走低，正式跌破8萬美元整數關卡，引爆市場恐慌性賣壓，多數主流加密貨幣同步重挫，市場短時間內湧現大量爆倉情況。這波行情中，曾多次因高調操作虛擬貨幣登上新聞版面的黃立成，再度成為外界關注焦點，其帳戶在崩跌行情中遭遇連續清算。

鏈上數據平台Lookonchain昨日在 X 發文指出，黃立成在過去6小時內「再度被清算14次」，並強調他在該交易平台累計遭強制平倉次數已高達241次。目前其帳戶餘額僅剩2萬815美元（約新台幣65萬7千元），與過往動輒數百萬美元的交易規模相比，資金水位明顯大幅縮水。

回顧黃立成近年在幣圈的投資表現，可說是大起大落。今年6月他曾因押注加密貨幣 HYPE 獲利約650萬美元（約新台幣2億元），一度被譽為「幣圈傳奇」，但9月市場急轉直下，他在短時間內慘賠約1850萬美元（約新台幣5.5億元）。隨後行情反彈，帳戶一度出現約4400萬美元（約新台幣13.7億元）的浮盈，未料數週後再度遭遇爆倉，累計虧損擴大至約5450萬美元（折合新台幣約16.7億元），從獲利高點跌入巨額虧損。

對此，他當時僅 PO 文淡定表示「Was fun while it lasted（過程很有趣）」。過去雖曾多次傳出大賺消息，但市場反轉時也屢屢重挫，此次比特幣急跌，再度讓他的投資策略承受巨大壓力。

