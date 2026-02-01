幣市暴跌！黃立成6小時遭清算14次 帳戶餘額曝光

麻吉大哥黃立成。翻攝自黃立成臉書



加密貨幣1月31日晚間迎來慘烈下跌，比特幣失守8萬美元大關，其他主流幣也跟著墜落，其中，「麻吉大哥」黃立成再次成為焦點，鏈上帳戶遭強制平倉14次，餘額僅剩2萬815美元（約65萬7712元台幣）。

受到宏觀經濟不確定性、資金流向變化等因素影響，加密貨幣近來走勢劇烈震盪，31日至2月1日更出現極端變化，比特幣一度跌到7萬7032.98美元，以太幣也跟著下挫，最低觸及2308.01美元，市場信心崩潰。

根據鏈上數據平台Lookonchain最新訊息，黃立成的加密貨幣帳戶在短短6小時內已被強制平倉14次，從過去至今累計清算多達241次，資金規模從昔日數百萬、數千萬美金，到現在只剩下2萬815美元（約65萬7712元台幣）。

黃立成過去曾傳入手陶朱隱園，當時他以在電影《殺手．歐陽盆栽》的台詞回應「Uncle村幾枝懶X，買三小旋轉大樓」，這次面對暴跌，網友便拿這句調侃：「這次是真的春幾枝懶X了」、「放棄吧，麻吉大哥」。

也有人覺得黃立成應該撐得住，「有多富有麻吉大哥，這傢伙每天都損失2億美元什麼的」、「麻吉大哥還剩下2萬美元呢」。

