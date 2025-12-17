「幣想」洗錢23億主嫌否認犯罪 將傳逾千名證人規模罕見

全台最大虛擬貨幣實體交易所「幣想」，涉嫌協助詐騙集團洗錢案，但主嫌施啟仁至今仍全面否認犯行，而施啟仁的辯護律師團更質疑被害人警詢筆錄不具證據能力，迫使檢方聲請傳喚逾千名被害人到庭作證。士林地院審酌後，目前已裁定准許其中720名證人出庭，傳喚規模史無前例，引發外界對司法資源負擔的高度關注。

全台最大虛擬貨幣實體交易所「幣想」涉嫌洗錢案，由於主嫌施啟仁至今仍全面否認犯行，且質疑警方筆錄證據力，檢方將聲請傳喚1544名被害人到庭作證。（圖／資料畫面）

檢方調查，施啟仁為天道盟正義會成員，於2023年間實際掌控原本列名金管會洗錢防制聲明名單的「幣想科技」，並與境外虛擬資產交易所CoinW團隊合作，藉由加盟制度，在全台快速展店逾40家。

而該集團透過假投資、假交友、假徵才等詐騙手法，引導被害人攜帶現金至幣想門市購買泰達幣（USDT），再轉入詐團指定錢包，藉此切斷金流追查。施啟仁與妻子林可文、商務總監楊紀文等人分工合作，自2024年起以「CoinW」及「幣想科技有限公司」名義收取高額加盟金，並透過合作保全公司設置「入金機」，收取被害人現金後換匯購買虛擬貨幣，再層層轉帳製造金流斷點，掩飾不法所得。相關金流經由交易所「水庫錢包」層層轉換，增加追查難度。幣想還對外謊稱為「全國唯一金管會授權」交易所，吸引投資人上門。

至少造成1539名被害人受害，財損高達12億7594萬元，洗錢金額估達23億元。士林地檢署今年8月依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴施啟仁等14人，並請求法院從重量刑25年有期徒刑。其中主嫌施啟仁等3名被告被收押，不過目前進入審理階段，施啟仁不只否認犯行，更不認警方筆錄證據能力，檢方必須從明年初開始，大規模傳喚上千名被害人，整個庭期可能到明年四月，據《ETtoday新聞雲》報導，檢方將傳喚1544名證人，法院目前准其中720餘人出庭作證，規模相當罕見。

此外，施啟仁在本案中組成陣容龐大的辯護團隊，案件進入法院審理後，短短一個月內，施啟仁更換超過9名辯護律師。

檢警自4月起發動搜索，陸續拘提施啟仁等14人，並查扣現金6049萬元、64萬顆USDT等虛擬資產。士檢偵結後，就古姓男子涉嫌詐騙300萬元處理費部分另案起訴，並向法院聲請沒收犯罪所得12.75億元。檢方認為施啟仁犯後態度不佳、拒不認罪，造成上千名被害人重大損害。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

