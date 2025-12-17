幣想23億洗錢案打「司法車輪戰」將傳720名證人

士林地檢署。（圖／翻攝自Google Map）





全台最大幣所「幣想」涉嫌幫詐團洗錢超過23億，被詐騙的民眾多達1500人，但主嫌否認犯行，委任律師還主張警詢筆錄不具證據能力。檢方為了讓證據復活，聲請傳喚上千名被害人到庭，法官裁准其中720人出庭作證。但光這720人的證人費就要36萬，還不包含交通費、法院人力成本，相關費用逼近百萬，全民買單，也恐怕會導致審理進度延宕。

但會如此大規模傳喚，關鍵在於施姓主嫌的律師主張，幣想門市只是提供虛擬貨幣買賣服務，起訴所引用的被害人警詢筆錄不具證據能力，認為應該在司法官面前陳述。

檢方為了證據，原本想傳喚1500多名被害人，但士院合議庭審酌案件性質審理可行性，裁定先行安排720名證人。

律師包盛顥：「如此規模陣仗，實務上相當罕見，對於法院審理進度而言，恐怕產生延宕。同時被告方面，本來希望透過彈劾證據的手段，隨著被害人到案說明，恐怕也難以達到理想的答辯效果。」

不只耗時，更消耗司法資源，光是寄掛號信給證人就要2萬多元，證人費一人500元，720人要36萬，還不包含外縣市還有交通費。而每個證人驗證身分出庭作證至少20分鐘，就得花上240個小時，光是傳喚證人程序，庭期恐怕將一路排到明年4月。

幣想科技過去聲稱是合法的全國最大實體連鎖虛幣交易商，全台曾有45間門市，表面上提供合法虛擬資產兌換服務，實際上卻用來掩護假投資詐騙金流。主嫌的妻子、門市經理等8人10月間全數認罪，只剩下施姓主嫌否認犯行。檢方為了讓「證據復活」聲請傳喚，整起案件也將罕見近千人走進法庭。

