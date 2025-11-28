幫他國公民爭取公民權是玩哪招 美國務卿令各國使館交駐在國是否「過度偏袒移民」報告

據《紐約時報》獨家取得的一份國務院內部電報，美國國務卿馬可．魯比歐（Marco Rubio）已正式指示美國駐歐洲、加拿大、澳洲與紐西蘭的大使館及領事館外交官，系統性向駐在國政府提出限制大規模移民的訴求，並定期提交當地政府是否「過度偏袒移民而損害本國公民利益」的評估報告。



這份標記為「敏感但不機密」的電報已分送至美國在上述地區的所有外交據點。

要求外交官收集駐在國政府移民政策



電報明確要求外交官在與駐在國政府及相關部門的例行接觸中，必須主動提出美國對「具有移民背景人士涉及的暴力犯罪」以及任何相關人權侵害」的關切，並強調此類犯罪已成為「社會凝聚力與公共安全的普遍破壞因素」。

魯比歐在文件中指示，外交官應要求駐在國政府說明其現行移民政策如何應對相關風險，並向華盛頓匯報以下核心問題：包括駐在國政府對移民相關犯罪的處理方式、現行政策是否「過度偏袒移民而犧牲當地人民利益」、當地政府是否願意採取更嚴格的入境與居留限制措施。

電報同時附上12項「與駐在國溝通的標準論述要點」（talking points），其中12項適用於所有目標國家，另有3項專門針對歐洲國家。文件中特別提到，美國將鼓勵盟國政府確保政策能夠「保護本國公民免受大規模移民帶來的負面社會影響」，具體列舉的影響包括：本國居民流離失所、性侵害事件增加、法律與秩序崩潰。

另一項論述要點則直接指出，部分移民潮伴隨的激進伊斯蘭意識形態已導致歐洲多國反猶太主義與反基督教事件顯著上升。

國務院發言人在社群媒體X上同步發布聲明稱：「大規模移民對西方文明構成生存威脅，並正在損害美國主要盟友的社會穩定。」此一表態與電報內容高度一致。

爭取駐在國政府與民間利害關係人的支持



此項政策延續川普政府時期對全球移民潮的強硬立場。魯比歐上任後，將減少美國及其盟國移民人數列為外交優先事項之一，並要求外交系統全面執行相關倡議。電報強調，這項行動的最終目標是「爭取駐在國政府與民間利害關係人的支持，推動移民犯罪相關政策的改革，捍衛各國主權，並確保本地社區安全」。

目前，美國駐歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭的多個大使館已開始根據電報指示，與駐在國移民、內政與司法部門展開一系列閉門會談。《紐約時報》指出，至少已有三個歐洲國家外交官私下向美方表達對此舉可能引發雙邊關係緊張的憂慮，但尚未有國家公開回應。



