幫企鵝照X光 放射科醫師職場好趣味

55歲的恆春基督醫院放射科醫師劉興周，在退伍後就來到南台灣行醫，而且一待超過30年，他不捨偏鄉醫療資源匱乏，以及被當地居民純樸的心吸引，他決心學習醫院老院長奉獻行醫，由於院方長期跟附近的海生館合作，他的病患還常常出現企鵝、或是海龜來照X光，行醫之路多采多姿。

「應該是30幾年前，退伍的時候 南部是很缺放射師的，所以想說就來南部來。」

「看前面就好，好 我們深呼吸，把氣吸飽。」

恆基放射科主任 劉興周：「電腦斷層，我們現在是64切的點，(這個)已經在一些都會的醫院，那個已經算是淘汰的(儀器)。」

不捨偏鄉醫療資源缺乏，新竹人劉興周，南飄台灣尾行醫，一待超過30年。

恆基放射科主任 劉興周：「我們醫院很多老醫師，他們做到90歲 都還在做。」

恆基放射科主任 劉興周：「(有次)出車禍 手腳都斷，就是人力上問題，大概半個月後 就開始就銷假上班。」

打著骨釘上工，他一路做到放射科主任，也會遇上特殊病患。有頰帶企鵝乖乖站著照X光，但也遇過國王企鵝，四肢癱軟。

恆基放射科主任 劉興周：「我(民國)94年來的時候，就是 那一年就已經 ，就比較特殊 照(X光)國王企鵝，而且幫牠做特殊檢查 特殊攝影 ，所以應該是國內第一例。」

與海生館配合，企鵝或是海龜，都是好患者。

恆基放射科主任 劉周興：「(動物)一般生病的 牠已經奄奄一息，反而配合度，反而會比一般病人還好。」

恆春半島的陽光空氣水，留住了劉醫師。

「對啊 走回宿舍這樣子。」

恆基放射科主任 劉興周：「這邊有城樓 城牆，我們會去那邊去走 去散散步，其實這邊(恆春)人滿純樸的，值得很多醫護人員來這邊(服務)。」

