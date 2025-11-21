幫你監管「普發一萬」！婦沒拿到反遭詐團騙80萬

翁姓收水手來不及反應，乖乖配合將證物依警方要求拿出來。（圖／東森新聞）





近日在新竹芎林，有位婦人接到一通陌生電話，對方假冒檢警，說她的普發一萬被盜領了，因此涉嫌洗錢，要她配合監管帳戶，於是她面交自己的存摺，還把帳密告訴對方，結果普發一萬沒領到，帳戶裡的80萬積蓄也通通被盜領。

警方來到住處，翁姓收水手來不及反應，乖乖配合將證物依警方要求拿出來提供。鏡頭轉到另一處，自知逃不過，同夥王姓車手打開鐵鍊乖乖配合。

王姓車手vs.員警：「這一間嗎？沒有錯齁，你承租的地方。」

他們是詐團成員，這回居然趁著普發一萬騙走被害人血汗錢，以老梗話術誆騙王姓車手，先是假扮成檢警，打電話給被害婦人說「你的普發一萬被盜領了」，而且涉嫌洗錢，要配合監管帳戶。婦人一聽嚇壞了，腦袋空白一片，誤信對方聽從指示，面交了自己的存摺，並提供帳密，結果帳戶裡的80萬通通被騙走。

為了盡快領出這80萬元，王姓車手與同夥來到ATM輪流領錢，並將這錢交給翁姓收水手，檢警合作調閱監視器及交易紀錄，迅速鎖定車手身分，並且將其逮捕。

橫山分局偵查隊隊長曾文城：「11月7日於台南地區將王姓車手逮捕，現場查扣警示帳戶存摺、手機等證物，全案依詐欺罪嫌，移送台灣新竹地方檢察署偵辦。」

不只普發一萬沒了，80萬元的積蓄也全被騙走，提醒民眾，普發一萬會直接到你的戶頭，或是到郵局ATM等地方可領現金，但絕對不會再有人要求你做額外行為。警方將擴大追查，是否有更多不法集團還在誆騙無知的受害者。

