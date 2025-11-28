「幫你解鎖帳號」是假的！雄警揪出假駭客真詐騙

【記者 宋祥霖／高雄 報導】高雄市政府警察局刑事警察大隊日前接獲民眾報案，在社群平臺看到涉案人張貼可幫助解除社群帳號封鎖、尋人及查找地址，甚至還有駭客攻擊(破解程式、阻斷式攻擊、監控)之廣告服務，6名被害人在付費共新台幣5萬元後，被封鎖的帳號雖然已恢復正常，深究卻發現並非因林嫌協助解鎖，才驚覺林嫌詐欺渠支付解鎖費用，且事後竟然還將被害人封鎖聯繫管道。

大隊獲報後即組成專案小組展開調查，經查調資料及蒐證完備後，報請臺灣橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦，於日前前往執行搜索、拘提，成功查獲林姓主嫌，同時起獲手機、帳戶存摺本等關鍵證物。

高雄市警察局刑警大隊大隊長鄢志豪呼籲，民眾使用網路帳號如遭盜用、冒用或封鎖停權等，宜尋求正式官方管道(網站)進行申請恢復使用權，切勿輕信來路不明的廣告或帳號，避免落入詐騙陷阱。如有任何標榜「快速解封」、「內部後門」、「黑客技術」等疑似詐騙情事，請立即撥打165反詐騙專線查證，以保障自身權益。（圖：記者宋祥霖翻攝）