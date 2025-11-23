幫俄羅斯洗錢？ 英國破獲跨28城洗錢集團 贓款疑用在烏俄戰

英國警方破獲規模上看10億英鎊的洗錢集團，而且疑似將得手資產，提供給俄羅斯。(示意圖／達志影像歐新社)

英國警方最近大規模掃蕩洗錢集團，他們還發現其中一個洗錢網絡，橫跨全英國28座城市，而且洗錢規模上看10億英鎊。這個洗錢網絡，除了雇用車手協助洗錢，甚至收購海外銀行來規避制裁。而且這個洗錢集團會將得手的資產，透過加密貨幣提供給俄羅斯，用在烏俄戰場上。

倫敦警察公布了密錄器畫面，記錄了逮捕洗錢車手的過程。畫面中，警方攔下一輛車輛，要求駕駛關閉引擎並開門，在車內發現了高達6萬英鎊的大量現金。被捕男子向警方表示，他主要將物品出口到烏克蘭，因為買家難以進行銀行轉賬，所以都直接使用現金交易，但警方認為相關舉動並不合法。

倫敦警察近來展開大規模掃蕩行動，破獲一個洗錢金額高達10億英鎊的犯罪集團，還發現相關集團會在車手完成洗錢後，將現金轉換成加密貨幣來規避制裁，而得手的資產則提供給俄羅斯，用於烏俄戰場。

英國天空新聞記者Emma Birchley指出，參與洗錢活動的人甚至在吉爾吉斯收購了一家銀行來進行支付，藉此逃避制裁。倫敦警方還發現，部分洗錢行動甚至牽涉到人口販運。

英國天空新聞曾跟隨移民官員執法，發現一家理髮店後方暗藏密室，懷疑這些店家可能藏匿非法工人協助洗錢活動。天空新聞商業和經濟記者Paul Kelso表示，這些地方明顯有人居住，但不是設計給人住的，引發了為何有人選擇住在這裡的疑問。

索夫克郡警方認為，這種情況可能代表多種問題，可能與剝削有關，也可能涉及某些形式的現代奴役。英國警方特別警告，洗錢車手通常只能獲得微薄報酬，卻要承擔多年牢獄風險，而真正的犯罪主謀卻坐享暴利，呼籲英國民眾，千萬不要淪為犯罪集團的運鈔工具，以免承擔嚴重後果。

