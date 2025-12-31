幫傅崐萁管家躲藏 名律師被控「藏匿人犯」一審判刑8月緩刑5年

記者楊佩琪／台北報導

台北地檢署偵辦「戰天下有限公司」涉嫌違法出售競選小物案，3月間傳喚國民黨立法院黨團總召傅崐萁的管家李慶隆、戰天下負責人蘇意舜等人。李慶隆一度傳拘無著被通緝，檢調追查也發現，其委任律師張睿文涉嫌協助李慶隆躲藏，依法起訴並移付律師懲戒委員會。藏匿人犯部分，台北地檢署31日一審宣判，判決有期徒刑8月，緩刑5年，需支付公庫120萬元。可上訴。

根據起訴，張睿文受李慶隆委任，在檢調於3月11日、14日2天，2次搜索行動時，主張李慶隆沒有逃亡之虞，李慶隆隨後即以100萬元交保。但3月19日、4月8日、4月11日北機站、北檢分別傳喚李慶隆說明，李男卻不見蹤影。

經追查發現，李慶隆於第一次偵訊獲請回後，張睿文便幫忙在台北市麗水街租得一間套房。之後2人於律師事務所會合，張睿文要李慶隆把車停放在地下停車場並拔掉車牌，以躲避查緝。之後張睿文載李慶隆到麗水街套房。直到5月2日北檢發布通緝，李慶隆才主動到案，訊後100萬元交保，需配戴電子腳鐐。

至於張睿文，北檢認為已嚴重妨害真實發現及國家司法權行使，犯後又在緘默權保障下任意供述，態度不佳，依藏匿人犯罪起訴，求刑8月，並將分律「他」案，將張睿文移付律師懲戒委員會。

